Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

  14:24
Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho, že pětačtyřicetiletá Ukrajinka je silně opilá, zatáhl ji do lesa a tam ji znásilnil.
„Odvolání obžalovaného a poškozené proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech se zamítají. Rozhodnutí je pravomocné,“ potvrdil pro iDNES.cz mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Klatovský soud v březnu vyměřil školákovi tříletou podmínku, poslal ho do dovršení 18 let do výchovného ústavu a dále musí poškozené cizince jako nemajetkovou újmu uhradit 200 tisíc korun.

Podle serveru Novinky.cz klatovský soudce při ukládání trestu zohlednil věk obžalovaného a dal mu ještě šanci na nápravu. Kdyby se nejednalo o mladistvého, na místě by byl nepodmíněný trest.

Mladík znásilnil o 30 let starší ženu vloni na konci prázdnin. Využil u ubytovny toho, že cizinka je silně opilá, zatáhl ji do lesa a měl s ní pohlavní styk.

Žena si nic nepamatuje, dechová zkouška ukázala přes tři promile alkoholu. Probrala se až na policejní stanici, kam ji dovezli policisté. Ty zburcovala náhodná svědkyně, která byla svědkem toho, jak ženu mladík táhne za ruce do lesa.

Mladíka policisté druhý den zadrželi. Ten nepopíral, že měl se ženou sex, tvrdil ale, že ho iniciovala ona.

