Informaci přinesl server Novinky.cz. Podle jeho informací se jednalo o nejméně tři muže. „Měli využít opilosti poškozené a zasouvat jí prsty do vaginy. Toto své jednání si natáčeli na mobilní telefon a zveřejnili ho na sociálních sítích,“ uvedl zdroj, který zná detaily kauzy.
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se více k události nechce s ohledem na ochranu oběti vyjadřovat.
Ani policie nechce případ komentovat s tím, že se jím zabývá GIBS. Policejní mluvčí Michal Schön ale iDNES.cz potvrdil, že s dotyčným policistou byl ukončen služební poměr.
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Nemá to ale podle něj nic společného s prověřováním znásilnění dívky, jednalo se o opatření v rámci kázeňského řízení za jiný prohřešek. Podle informací serveru policista přišel do práce pod vlivem alkoholu.
„Ze strany služebního funkcionáře s personální pravomocí bylo rozhodnuto o zrušení služebního poměru ve zkušební době dotyčného příslušníka, neboť k našemu ředitelství nastoupil 1. května letošního roku,“ doplnil Schön.