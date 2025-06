Marie S. dnes u soudu prohlásila, že se cítí vinná. Na otázku soudce Jana Hostaše zda souhlasí s popisem skutku, odpověděla slabým hlasem, že ano. Stejně tak odpověděla i na další otázky, zda souhlasí s právní kvalifikací a navrhovaným trestem. Odmítla dále vypovídat.

Za vraždu s rozmyslem jí hrozilo od 12 do 20 let. Trest si má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Státní zástupce Jakub Kubias navrhoval, aby trest byl při spodní hranici trestní sazby, nebo mírně pod sazbou. Jako polehčující okolnost viděl právě to, že se Marie S. doznala.

Obhájce připomněl, že žena nebyla nikdy trestaná, pozitivně je hodnocena i z věznice. Zohlednil by její zdravotní stav.

Soudce při rozhodování o výši trestu zvažoval, zda je možné udělit trest pod dolní hranicí trestní sazby. „Vzhledem ke způsobu provedení činu, kdy žena muži podřízla krk, jsem k tomu zákonné podmínky neshledal,“ vysvětlil Hostaš. Dnešní rozsudek je pravomocný.

Policisté vyjížděli do domku v malé obci na Klatovsku poslední říjnový den. Obrátila se na ně záchranná služba s tím, že žena je zmatená a nekomunikuje a vyžádali si proto policii.

Policisté, kteří věděli, že seniorka žije v domě s o rok starším partnerem, ho začali hledat. Jeho tělo našli na zahradě, zřejmě tam ležel několik dní. Tělo bylo zahrabané pod stromy a keři listím, tkaninou a větvemi.

Podle obžaloby stojí za útokem zklamání ženy z dlouhodobě neutěšené životní situace v souvislosti se soužitím s poškozeným.

Jedna ze sousedek po vraždě redaktorovi MF DNES řekla, že muž se k partnerce choval hrozně, nadával jí a ona byla ve vztahu nešťastná. „Poslední kapkou v její nakumulované frustraci mělo být partnerovo chrápání, které spustilo agresivní jednání,“ popsal žalobce Jakub Kubias.

Podle spisu vzala žena z kuchyně nůž a spícího partnera bodla dvakrát do břicha, řízla ho do ruky a do krku. Tělo pak přemístila na zahradu. Bezprostřední příčinou smrti byla krevní ztráta a embolie.

Podle znalce z psychiatrie žena netrpí žádnou duševní poruchou či nemocí. Podle psychologa má seniorka nižší práh pro spuštění agrese.