  15:01
V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu by měla určit pitva. Zatím není potvrzené, jestli to bylo jedno z trojice zvířat, která z návštěvnického centra uprchla.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.tv

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií

„Je to velmi smutná událost. Možný důvod nebo důvody úhynu by snad mohla odhalit pitva, na kterou tělo vlčice předáme. Zároveň čekáme na potvrzení její totožnosti, kterou potvrdí analýza DNA. Výsledky budou známy nejpozději příští týden v pondělí,“ informoval mluvčí Národního parku (NP) Šumava Jan Dvořák.

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Po odchytu se u vlčice nepodařilo načíst identifikační čip, který mají všichni vlci z výběhu. To ale neznamená, že to bylo divoké zvíře. V minulosti se už stalo, že při pravidelných veterinárních zákrocích se u některých vlků z chované smečky nepodařilo čip najít, a zoologové proto dali zvířeti nový.

Vlčici, kterou jako první odchytli zoologové minulý týden v blízkosti výběhu, po denním pozorování vrátili ke smečce a teď už ji správci vídají při krmení se smečkou.

Odborníci z parku se podle Dvořáka teď soustředí na odchyt posledního vlka, který prokazatelně unikl z výběhu. Prověřují především širší okolí Srní, tedy místa, ze kterých mají z posledních dvou týdnů nejčastější hlášení.

Ve výběhu bylo původně 13 vlků, při sčítání ale několik zvířat chybělo. Ve výběhu se také našla lebka a další pozůstatky jednoho uhynulého vlka. Stále není jasné, jak se mohli tři vlci dostat ven, nejspíš na přelomu července a srpna.

6. srpna 2025

Krizový štáb, jehož trvání vedení parku prodloužilo do 29. srpna, tak kromě jiného prověřuje varianty úniku. Správci zjišťovali, jestli nemohli vlci utéct například nitrem kamenného moře. „Prověrka kouřem ale prokázala, že z výběhu nevede žádná cesta, která by umožňovala zvířatům prolézt,“ řekl Dvořák.

„Ačkoli doteď nevíme, jak se vlci mohli dostat z výběhu, začínáme s přípravami na posílení zabezpečení výběhu. Díky tomu, že návštěvnické centrum je veřejnosti uzavřené, dojde také k revizi všech stavebních prvků, a to jak ve výběhu, tak také v samotném centru. Přeci jen, návštěvnické centrum je v provozu již deset let a je možné, že budou potřeba nějaké opravy. Naposledy prošla částečnou rekonstrukcí lávka ve výběhu, konkrétně se vyměnily pochozí dřevěné prvky a zábradlí,“ doplnil.

Po poměrně rušném týdnu, ve kterém se celá smečka chovala podle mluvčího velmi neklidně, zůstává návštěvnické centrum uzavřené nejméně do 31. srpna, aby měli vlci ve výběhu dostatek klidu.

Žádný z doposud sledovaných vlků v terénu se podle správců parku nechoval nebezpečně pro člověka, vykazovali pouze nižší míru plachosti. Zoologové stále uvítají hlášení lidí o výskytu vlka v přírodě, doplněné o přesné místo a čas pozorování, případně o fotografii či video pozorovaného zvířete.

4. srpna 2025
