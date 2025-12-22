„Nám to bohatě stačí a být venku v tomhle nádherném počasí je super,“ říká mladá maminka, jejíž ratolesti se věnuje instruktor na dětském hřišti pro výuku lyžování. V lese nad ním není po sněhu ani stopa, ale na vysněženém pásu od vrcholu Špičáku skáčou snowboardisté a na dojezdu Šancí je družstvo na školním výcviku.
Podle Jana Kasíka z areálu Ski&Bike Špičák začínala sezona tak brzo jako letos naposledy před osmi lety. „Nenasněžilo sice skoro nic, jen nějakých 15 centimetrů. To už tady není, lyžuje se jen na technickém sněhu. Vyrábět ho bylo možné díky mrazům skoro dva týdny. A drží i přes oblevu, kterou přinesla inverze. Už jsme dva týdny v inverzi, takže počasí je krásné, ale je teplo. Paradoxně obtížnější je teď udržet v dobrém stavu horní část sjezdovky. Ale technický sníh nám naštěstí drží jako zásoba, než nasněží nebo začne znovu mrznout,“ říká Kasík.
Na Špičáku se zatím lyžuje bez čekání, podle Kasíka je to klasický předvánoční provoz. O víkendu je tu do pěti set lidí a v týdnu kolem dvou stovek. Otevřeno je už každý den, lyžovat se bude i o Vánocích. Zprovozněna je trať číslo tři slalomová, a to od shora. A jako druhá pětka spodní šance. Vysněžený je také pás v louce pod přibližovacím vlekem k parkovišti.
Cenu skipasů upravují podle aktuální situace
„Od letoška máme takzvané flexibilní skipasy. Když zákazník nakupuje online, tak se cena jízdenky mění, i ze dne na den. Máme třeba vysledováno, že v úterý byly nižší návštěvnosti, takže úterek je levnější než jiné dny. A záleží i na tom, s jakým předstihem člověk nakupuje, nebo na sněhových a povětrnostních podmínkách. Kdyby v lednu začalo tát, tak cena taky půjde dolů,“ vysvětluje Jan Kasík.
Předpověď počasí
22. 12. – 24. 12.: V Plzeňském a Karlovarském kraji bude zataženo, očekávají se mlhy a teploty do 4 °C. Na Štědrý den je možný déšť se sněhem.
25. 12. – 31. 12.: Příliv arktického vzduchu srazí teploty na -1 až -5 °C, v noci na horách až -12 °C. Silvestr bude mrazivý, většinou beze srážek.
Sníh v Krušných horách: 20 až 40 cm, ideální podmínky (Klínovec). Na Šumavě 15 – 30 cm, díky mrazu se bude intenzivně zasněžovat. V nížinách zůstane sníh jen výjimečně jako poprašek.
Na Šumavě v Plzeňském kraji jsou v provozu jen areály na Špičáku a v Železné Rudě areál Nad Nádražím, který inzeruje i večerní lyžování. Všude jinde na start sezony čekají a běžkaři mají zatím smůlu jak na Šumavě, tak i v Českém lese.
V Krušných horách v Karlovarském kraji využili provozovatelé lyžařských středisek ochlazení a opět spustili zasněžování. O víkendu jely vleky a lanovky například na Klínovci, Plešivci, v Potůčkách, na Božím Daru a na Bublavě. Areály budou v provozu většinou v omezeném režimu a za předsezonní jízdné.
„Zasněžujeme od úterý, díky inverzi jsou nižší teploty v těch spodních partiích sjezdovek, hlavně pracujeme na dětském parku v Jáchymově a lázeňské sjezdovce. Dosněžujeme ale také svahy na severní straně kopce,“ řekl manažer skiareálu Klínovec Martin Koky.
Na nejvyšším vrcholu Krušných hor dosud jely dvě lanovky a upraveny jsou sjezdovky Dámská a Pařezovka. O vánočních svátcích by chtěl areál spustit i jáchymovskou lanovku tak, aby lidé mohli zaparkovat v Jáchymově a přemístit se na zasněžené svahy. Leží na nich mezi 50 a 80 centimetry převážně technického sněhu.
Teplot pod nulou využili i v druhém největším středisku v regionu. Na Plešivci od úterý dosněžují dětský park i sjezdovku Renata, kde leží několik desítek centimetrů hlavně technického sněhu a připravují ostatní svahy na zprovoznění.
Večer se jezdí i ve středisku SKIPOT v Potůčkách. V pátek zahájilo díky technickému sněhu sezonu skicentrum na Bublavě a Sokolovsku.