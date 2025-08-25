Uhynulá vlčice pocházela z výběhu v Srní. Třetí vlk je stále na svobodě

  17:17
Vlčice, která ve středu uhynula na Šumavě po odchytu zoology národního parku, pocházela z výběhu u návštěvnického centra v Srní. Potvrdily to genetické testy. Na svobodě tak zůstává poslední ze tří vlků, kteří nezjištěným způsobem z výběhu na přelomu července a srpna uprchli. Správci parku se snaží i podle hlášení od veřejnosti chybějící zvíře vystopovat, vysledovat jeho návyky a odchytit ho, řekl v pondělí mluvčí parku Jan Dvořák.
Lidé mohou v návštěvnickém centru v Srní na Šumavě pozorovat ve výběhu vlky.

Lidé mohou v návštěvnickém centru v Srní na Šumavě pozorovat ve výběhu vlky. | foto: David Peltán, MAFRA

Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...
Vlčici, která se od pátku 8. srpna potulovala kolem návštěvnického centra, se...
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z...
Prvního z uprchlých vlků odchytli zoologové 13. srpna v noci s pomocí narkotizační střely v blízkosti návštěvnického centra v Srní a po denním pozorování v odděleném výběhu sedmiletou vlčici vrátili zpět ke smečce.

Druhou vlčici odchytli do pasti 20. srpna v noci v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Odpoledne ale pak uhynula.

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Příčinu se pokusí v září při pitvě zjistit odborníci. Protože se u ní po odchytu nepodařilo najít čip, kterým byli všichni vlci z výběhu označeni, zoologové pro její určení odeslali její genetické vzorky do laboratoře. Testy nyní potvrdily, že patřila ke smečce. Přesnou identitu samici zatím zoologové nepřidělili, je to ale minimálně sedmileté zvíře.

Na svobodě zůstává ještě jeden vlk. Podle posledních hlášení od místních lidí i turistů, se pohybuje v širším okolí Srní a Kvildy. Správci parku nemají stoprocentní jistotu, že pozorované zvíře je skutečně uprchlík z výběhu v Srní, napovídá tomu ale jeho chování a menší plachost, než mají divocí šumavští vlci.

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

„Zprávy od veřejnosti o pozorování vlka nám stále přicházejí, velmi si toho vážíme a děkujeme za ně. Pomáhají nám vysledovat pohyb vlka,“ řekl Dvořák.

Ve výběhu u návštěvnického centra byla původně smečka 13 vlků. Výběh otevřel park na podzim roku 2015, dospělému páru se pak pravidelně rodila mláďata, poslední vlčata byla v roce 2018 a pak ještě jedno mládě v roce 2020.

Dalšímu rozrůstání smečky zoologové zabránili sterilizací samců. Při zjištění, že z výběhu utekla zvířata, našli v srpnu zoologové v jedné z nor rozlehlého výběhu lebku a další ostatky jednoho uhynulého zvířete.

6. srpna 2025
25. srpna 2025  17:17

