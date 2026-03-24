Cyklista havaroval kvůli psovi, letecky ho transportovali do nemocnice

Nehoda se cyklistovi přihodila v sobotu v půl osmé ráno na louce u obce Skránčice nedaleko Zavlekova na Klatovsku.
„Padesátiletá žena venčila dva psy na louce. Jeden z nich, pes středně velkého loveckého plemene, utekl na komunikaci, kde v tu chvíli projížděl sedmapadesátiletý cyklista,“ popsal policejní mluvčí Michal Schön.
Následně došlo ke střetu a cyklista spadl z kola na zem. Při tom utrpěl zranění. Přivolaní záchranáři si ho převzali do péče.
„Utrpěl středně závažné zranění v oblasti hlavy a po základním ošetření byl transportován leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Plzni,“ poskytl vyjádření za záchranáře Luboš Bouček.
Policisté u muže vzhledem k jeho zranění nařídili odběr krve ve zdravotnickém zařízení. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti a případem se nadále zabýváme,“ uzavřel Michal Schön.