Osmačtyřicetiletý řidič měl nehodu minulé úterý na silnici II/191 u obce Novákovice na Klatovsku krátce před desátou hodinou večer.
V mírné pravotočivé zatáčce vyjel s jeepem mimo silnici a v levém příkopu narazil do betonové propustě. Náraz katapultoval vozidlo mimo silnici, převrátilo se na střechu a začalo hořet.
V ten večer měli službu na obvodním oddělení v Klatovech policisté Petr Andrlík a Martin Morava. „Při nástupu do služby ještě netušili, jaké drama se šťastný koncem na ně čeká,“ vypráví policejní mluvčí Michal Schön.
Jako nejbližší hlídka k nehodě přijeli během několika minut. Už z dálky viděli plameny valící se z hořícího vozidla a bylo jim jasné, že jde o čas a musí jednat velice rychle.
„Po zastavení vyskočili z auta, kdy podpraporčík Martin Morava vzal hasící přístroj a začal hasit plameny šlehající z motorového prostoru převráceného vozidla. Mezitím praporčík Petr Andrlík rozbil několika údery teleskopickým obuškem sklo u dveří spolujezdce, které následně musel rukama vytrhnout, aby jej odstranil,“ popisuje mluvčí.
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Během několika vteřin policista Andrlík instruoval zaklíněného řidiče, který byl při vědomí a komunikoval, aby odepnul bezpečnostní pás a nasměroval nohy k okénku. „Tak pojď, šoupej se ke mě,“ naléhal policista na šoféra, kterého tahal za nohy ven. Pomáhali mu při tom další dva muži, kteří u havárie zastavili.
Zraněného řidiče pak odtáhli do bezpečí. „Kolik vás tam bylo? Jeden?“ ptal se ještě policista. Řidiče si převzali do péče záchranáři, následně ho letecky přepravili do nemocnice.
„Za tento odvážný čin patří oběma policistům obrovské poděkování, respekt a obdiv, neboť při malém zaváhání a časové prodlevě mohlo dojít k tragédii. Stejné poděkování, respekt a obdiv patří i dvěma mužům z Klatovska, kteří neváhali a odvážně pomohli policistům v záchraně lidského života,“ uzavírá Schön s tím, že okolnostmi a příčinou nehody se nadále dopravní policisté zabývají.