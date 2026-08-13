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Plameny z pole na Klatovsku zasáhly i blízký les, hašení komplikoval vítr

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  15:47aktualizováno  16:25
Desítky hasičů bojovaly s plameny na poli a v sousedním lese u Újezdce na Klatovsku. U požáru zasahovali s deseti cisternami a vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hašení jim komplikoval vítr.

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Požár vypukl kolem čtvrt na dvě, kolem půl třetí ho hasiči lokalizovali a již se dál nešíří.

„Povolali jsme čtyřkolky s hasebními moduly, tedy nástavbami, aby se s nimi dalo hasit v lese. Čerpací stanici jsme měli na rybníku v Mochtíně,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Mochtín je obec vzdálená asi 1,5 kilometru, pod niž Újezdec patří.

Na počátku hořel přibližně jeden hektar posekaného pole. Poté se oheň rozšířil do sousedního lesa. „Práce nám komplikovalo větrné počasí,“ upozornil Poncar.

Požár lesa a pole u obce Újezdec na Klatovsku. Zasaženo bylo zhruba 3,5 hektaru. (13. srpna 2026)
Požár lesa a pole u obce Újezdec na Klatovsku. Zasaženo bylo zhruba 3,5 hektaru. (13. srpna 2026)
Požár lesa a pole u obce Újezdec na Klatovsku. Zasaženo bylo zhruba 3,5 hektaru. (13. srpna 2026)
Požár lesa a pole u obce Újezdec na Klatovsku. Zasaženo bylo zhruba 3,5 hektaru. (13. srpna 2026)
14 fotografií

„Zasažená je plocha zhruba 3,5 hektaru. Příčina požáru a výše škody je v šetření,“ dodal mluvčí.

Zemědělci pole rozorali, aby se plameny dál nešířily.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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