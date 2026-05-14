Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase

  12:28
Pátrání po pachateli vloupání na benzinovou stanici na Klatovsku se málem stalo osudným pro policejní psa. Na vycvičené zvíře totiž zaútočilo divoké prase a odhodilo ho několik metrů na železniční koleje. Pes musel ihned na operaci.
Divočák napadl služebního psa Maca. Ten musel okamžitě na operaci. | foto: Policie ČRMAFRA

„Bohužel naše služba má svá rizika nejen pro policisty, kteří jdou například proti ozbrojenému pachateli nebo se musí vypořádat s jinými nebezpečnými situacemi, ale také pro naše čtyřnohé parťáky,“ tak začíná vyprávět policejní mluvčí Eva Červenková příběh, který se odehrál v úterý.

Policisté z obvodního oddělení v Klatovech ráno zjistili, že se někdo vloupal do benzinové stanice v jedné menší obci u Klatov.

Na místo přivolali i kolegu ze služební kynologie se psem Macem, aby vypracoval stopy a vypátral pachatele.

„Během širšího ohledání místa činu, kdy služební pes byl psovodem puštěn na volno, z blízkého křoví vyběhlo divoké prase, které psa napadlo,“ pokračuje Červenková.

Kňour odhodil psa asi dva metry daleko do kolejiště, kde zůstal pes ležet. Psovod k němu hned běžel a křikem a gestikulací se mu prase podařilo vylekat a odehnat pryč.

„Mac při napadení utržil osmicentimetrovou tržnou ránu na břiše. Ihned ho převezli k veterinářce a podstoupil operaci. Při té se naštěstí zjistilo, že nedošlo k poškození vnitřních orgánů,“ uzavřela mluvčí a dodala, že Mac si nyní bude nějaký čas užívat zaslouženého volna, než se zase vrátí v plné síle a elánu do služby.

Chalupa ze seriálu Policie Modrava lehla popelem, mohl to způsobit blesk

Pravděpodobně blesk způsobil požár původní šumavské chalupy v Srní. Plameny ji...

Požár zcela zničil chalupu u šumavského Srní. Podle místních začala ve středu večer hořet poté, co do objektu zasáhl blesk. Hasiči škodu předběžně vyčíslili na 10 milionů korun.

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

„V Česku je cenzura, v Rusku ne." Zastupitel SPD bere peníze z Kremlu

Premium
Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba

Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba (za SPD), který žije v Rusku, je placený ruským mediálním holdingem Rossija Segodňa, který je na sankčním seznamu Evropské Unie. Upozornil na to web...

Třicet let vede plzeňskou zoo. A teď si splním celoživotní sen, těší se

Premium
Profesní život Jiřího Trávníčka je více než 44 let spjatý s plzeňskou zoo.

Více než čtyřicet čtyři let života strávil prací pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně. Posledních třicet let je jejím ředitelem. Letos oslaví plzeňská zoo 100 let. „Když člověk sežene...

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

Bez soutěže už ne. ÚOHS udělil Chebu pokutu za zakázky na péči o městskou zeleň

Zalévání květin a stromů přijde v horkých dnech město Cheb na miliony.

Pokutu 70 tisíc korun za porušení zákona při zadávání veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně vyměřil městu Cheb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jako důvod uvedl fakt, že město v letech 2023...

14. května 2026  9:57

Vandal strhl z památníku americkou vlajku a pak vztyčil pravici, hledají ho strážníci

Vandal strhl z památníku americkou vlajkou a pak vztyčil pravici

Vlajka Spojených států amerických u pomníku Díky, Ameriko! v Plzni se v úterý stala terčem vandala. Neznámý muž ji strhl a poté, co odcházel pryč, zvedl pravou pravou ruku nad hlavu. Vše zaznamenal...

14. května 2026  9:01

V aleji útočil na ženy, jednu znásilnil, druhou zbil. Mladík dostal devět let

Čtyřiadvacetiletý Miroslav D. u Krajského soudu v Plzni. Mladíka žalobce viní...

Devět let vězení za přepadení dvou žen v plzeňské aleji Kilometrovka se zdálo moc pětadvacetiletému Miroslavu D. Jednu ženu podle soudců znásilnil a u druhé se o to pokusil jen o chvíli později....

13. května 2026  14:19

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  10:59,  aktualizováno  12:44

Zbyly vám brambory a nevíte, co k obědu? Vošouch nasytí rodinu pod padesátikorunu

Bramborákům v Plzni neřekne nikdo jinak než Vošouchy.

Křupavé, voňavé a neuvěřitelně levné. Smažená pochoutka z nastrouhaných brambor má v Česku desítky jmen. Někde je to cmunda, jinde strouhanec nebo kramfleky. Pokud ale zavítáte na západ Čech,...

13. května 2026  11:45

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

12. května 2026  21:55

V Plzni hledají kořeny zločinu. Kriminolog nejen o tom, čeho se vězni bojí nejvíce

Premium
Petr Kupka (vlevo) a Václav Walach ze Západočeské univerzity v Plzni se...

Mezinárodní tým vědců zkoumá roli rodiny, státu, práce a kultury napříč různými společnostmi – od Česka po Indii a Kolumbii. Základem výzkumu jsou příběhy vězňů, které oni sami vyprávějí. „Výsledky...

12. května 2026

Nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,9 procenta, volných míst přibylo

Logo portálu iDNES.cz

Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta, když úřady práce evidovaly zhruba o 8000 uchazečů méně než v březnu a počet volných míst vzrostl na 94.483, mimo jiné díky pokračujícím sezonním...

12. května 2026,  aktualizováno  11:06

Deset dnů bez sirén. Do Plzně přijely děti z válkou zasažené Ukrajiny

Do Plzně přijela na desetidenní relaxační pobyt skupina 24 dětí z válečné zóny...

Odpočinout si od problémů a atmosféry spojené s válečnou agresí Ruska proti Ukrajině si v pondělí do Plzně přijelo 23 dívek a chlapců, kteří na Ukrajině chodí do základní školy. V rámci...

12. května 2026  9:19

