„Bohužel naše služba má svá rizika nejen pro policisty, kteří jdou například proti ozbrojenému pachateli nebo se musí vypořádat s jinými nebezpečnými situacemi, ale také pro naše čtyřnohé parťáky,“ tak začíná vyprávět policejní mluvčí Eva Červenková příběh, který se odehrál v úterý.
Policisté z obvodního oddělení v Klatovech ráno zjistili, že se někdo vloupal do benzinové stanice v jedné menší obci u Klatov.
Na místo přivolali i kolegu ze služební kynologie se psem Macem, aby vypracoval stopy a vypátral pachatele.
„Během širšího ohledání místa činu, kdy služební pes byl psovodem puštěn na volno, z blízkého křoví vyběhlo divoké prase, které psa napadlo,“ pokračuje Červenková.
Kňour odhodil psa asi dva metry daleko do kolejiště, kde zůstal pes ležet. Psovod k němu hned běžel a křikem a gestikulací se mu prase podařilo vylekat a odehnat pryč.
„Mac při napadení utržil osmicentimetrovou tržnou ránu na břiše. Ihned ho převezli k veterinářce a podstoupil operaci. Při té se naštěstí zjistilo, že nedošlo k poškození vnitřních orgánů,“ uzavřela mluvčí a dodala, že Mac si nyní bude nějaký čas užívat zaslouženého volna, než se zase vrátí v plné síle a elánu do služby.