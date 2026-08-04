„Požár lesního porostu mezi Šimanovem a Kakánovem byl ohlášený po 13:00 jako požár stromů a suché trávy v těžko přístupném terénu v blízkosti chat,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
„Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření ohně lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic,“ popsal situaci Poncar. Na místě je přes 60 hasičů.
Velitel zásahu si postupně vyžádal další jednotky i letecké hašení. Byl vyhlášen druhý a následně třetí stupeň požárního poplachu. „Na místo směřuje vrtulník Black Hawk, pro který hasiči zajišťují čerpací stanoviště na Podhrázském dražovickém rybníku. Další zdroje vody jsou připravovány i na koupališti v Ostružně,“ dodal Poncar.
V Plzeňském kraji platí kvůli vysokým teplotám a suchu tak jako na velké většině území ČR výstraha před rizikem požárů.
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