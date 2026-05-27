Řidič čtyřkolky přehlédl betonovou skruž, po nárazu letěl několik metrů

Autor:
  9:45
Letečtí záchranáři převáželi ve středu ráno do nemocnice třiačtyřicetiletého muže, který havaroval na čtyřkolce. Muž jel s ní po louce u obce Kašovice na Klatovsku, ve vysoké trávě zřejmě přehlédl betonovou skruž a narazil do ní.
Řidič čtyřkolky přehlédl na louce skruž a najel do ní. Náraz ho katapultoval ven. (27. května 2026)

Nehoda se stala před pátou hodinou ranní na louce mezi obcemi Kašovice a Hrádek u Sušice. Podle policie muž do betonové odvodňovací skruže narazil čelně.

Řidič čtyřkolky přehlédl na louce skruž a najel do ní. Náraz ho katapultoval ven. (27. května 2026)

„Po nárazu byl ze čtyřkolky katapultován a po několika metrech dopadl na louku. Utrpěl při tom zranění,“ uvedl policejní mluvčí Michal Schön.

Náraz byl tak silný, že se skruž rozbila na části. Záchranáři zraněnému muži přivolali vrtulník. Ten ho přepravil do nemocnice. „Utrpěl poranění zejména pohybového aparátu,“ upozornila mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.

Policisté řidiče ještě před odletem podrobili zkoušce na alkohol a drogy, obojí vyšlo negativně. Okolnostmi události se nadále zabývají.

