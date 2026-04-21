Soudce Jan Kasal opět potrestal dvojici za týrání svěřené osoby nepodmíněnými tresty. Nevlastní matce vyměřil tři roky nepodmíněně, nevlastnímu otci dva roky nepodmíněně. Trest si mají odpykat ve věznici s ostrahou. Navíc dívce musí zaplatit nemajetkovou újmu ve výši půl milionu korun. Dvojici hrozilo od dvou do osmi let.
Okresní soud v Klatovech dvojici zcela stejně potrestal již loni v dubnu. Následně Krajský soud v Plzni po odvolání obžalovaných rozsudek zrušil a nařídil okresnímu soudu nové projednání. Nelíbilo se mu, že hodnotil stávající důkazy jednostranně, a dokazování měl ještě doplnit.
|
„Dívku psychicky týrali. Nepečovali o její emoční potřeby ani výživu. Jídlo si musela obstarávat sama, ponižovali ji nadávkami, obžalovaná na ni křičela, nebrali ji na rodinné výlety, odstrkovali ji od zbytku rodiny. Neposkytovali jí dostatečné ošacení, špinavé prádlo si musela sama prát,“ odůvodnil výši trestu soudce Kasal.
„Pak ji přestěhovali věci do roubenky bez vody a topení, kde musela přebývat. Domů mohla chodit jen třikrát za den, a to jen pro jídlo a na toaletu. Podle znalců u ní došlo k hlubokému narušení osobnostního vývoje, došlo ke změně osobnosti po katastrofické skutečnosti, což ji závažně omezuje v každodenním životě,“ přidal Kasal.
Dnešní rozsudek není pravomocný. Dvojice si ponechala lhůtu pro případné odvolání, státní zástupkyně se lhůty vzdala.
Jsme stará škola, říkají rodiče
Dvojice jakoukoliv vinu od počátku odmítá. Podle nich je obžaloba vykonstruovaná, nepravdivá a nepodložená. Soudce ale již dříve i dnes zopakoval, že věří dívce.
„Znalci posuzovali její osobnost komplexně. Jejich závěry jsou pro soud naprosto správné a ničím nejsou zpochybněny. Odpovídají tomu, co bylo vyhodnoceno z výpovědi poškozené,“ uvedl loni v dubnu soudce.
Dodal, že ani jeden z obžalovaných v přípravném řízení ani u hlavního řízení neprojevil lítost ani jakoukoliv reflexi. Soudce podotkl, že když se dívka dostala do péče obžalovaného, byla nepochybně hendikepovaná. „Její výchovné prostředí u matky nebylo ideální. Když byla svěřena do péče otce, výchovné prostředí se nezměnilo, spíše výrazně se zhoršovalo. To nebyla výchova, nýbrž týrání,“ pokračoval klatovský soudce.
|
Státní zástupkyně Katarína Peková požadovala pro dívčiny nevlastní rodiče tři roky vězení. Dvaapadesátiletá Vladimíra a o čtyři roky starší Jaroslav podle žalobkyně dívku fyzicky týrali nejméně od září 2019 do června 2022.
„Obžalovaná dívku deptala, když se jí chodila ptát, jak se jí líbí v boudě, kam ji vystrnadili. Když odjeli pryč, zamkli dům a nestarali se, co bude jíst, kam půjde na toaletu. Trest by měl být nepodmíněný, aby si obžalovaní uvědomili, jak špatně se chovali,“ uvedla žalobkyně.
Dvojice připustila, že jsou stará škola, že při výchově používali z dnešního pohledu tvrdší metody. Ale odmítají, že by dívku týrali nebo jí způsobili jakoukoli újmu.
Jaroslav si vzal dívku do péče od někdejší partnerky, když holčičce bylo šest. Do roubenky se podle něj nastěhovala dobrovolně, když předělával pokoje v domě. „Bylo to nouzové řešení. Řekla, že bude radši v roubence, než aby se vrátila do pokoje k mladší sestře. Domů mohla přijít kdykoliv, nezamykali jsme. Mohla si vzít jídlo, kdy chtěla...“ odmítl obvinění. Tvrdí, že dívka nechtěla doma nic dělat.
Policie se případem začala zabývat v červnu 2022, když dívka požádala o pomoc sousedy. Tvrdila, že má hlad, na sobě měla staré oblečení. Od té doby je v dětském domově.
Podle vychovatelů jí trvalo půl roku, než se přizpůsobila a začala si plnit povinnosti. „Straní se vrstevníků, má problémy se slušným chováním, nebere ohled na ostatní, snaží se manipulovat okolím,“ citoval soudce Kasal ze staršího hodnocení vychovatelů.
|
8. dubna 2024