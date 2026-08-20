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Tříletou dceru nechával žebrat a jíst z popelnic. Otec vyvázl s podmínkou

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  10:54

Okresní soud v Klatovech. (6. listopadu 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

S tříletou dcerou se několik měsíců pohyboval mezi bezdomovci a narkomany, nestaral se o ni, dívka chodila špinavá, jedla zbytky z popelnice, žebrala a vydávala jen skřeky. Čtyřicetiletého muže z Klatovska potrestal soud za ohrožování výchovy dítěte vězením na devět měsíců s podmíněným odkladem na dva roky.

Soudce Okresního soudu v Klatovech o muži rozhodl trestním příkazem už v únoru. Ale až nyní se muže, který žije mezi bezdomovci, podařilo najít v této komunitě v Plzni, a kauzu tak uzavřít. Muž s trestem souhlasil stejně jako státní zastupitelství, verdikt je proto pravomocný. Informovaly o tom Novinky.cz.

Podle obžaloby měl otec dceru v péči od května 2022 do ledna 2023. Matka si našla přítele a odmítla se o tříleté dítě starat. Holčička tak zůstala u otce, který holdoval alkoholu a drogám.

„Nezajišťoval dostatečně fyzické a emocionální potřeby nezletilé, kdy ji zanechával bez patřičného dohledu a často ji využíval i k žebrotě, aby zajistil obživu,“ uvedla státní zástupkyně.

S tříletou dcerou žil mezi bezdomovci a narkomany. Žebrala, jedla zbytky z popelnice

S dcerou bydlel v polorozpadlém domě, kde mu kvůli dluhu odstřihli elektřinu. „Malou nemyl a nechával špinavou. Měla stále jedno ušmudlané oblečení a chodila bez spodního prádla. Jídlo jí nosil z popelnice a nebo musela žebrat před obchodním domem,“ popsali svědci.

Podle nich muž nikde nepracoval, často se scházel na ulici s bezdomovci a drogově závislými kamarády, kam brával i dceru. Do případu se pak vložila sociálka. Holčička už vyrůstá v náhradní rodině.

Pěstounka následně popsala, v jak zanedbaném stavu dítě přebírala. „Několik dní mi trvalo, než jsem jí rozčesala chuchvalce slepených vlasů. Vůbec nemluvila. Uměla jen dvě slova - autobus a pí.. Pokud něco chtěla, tak na to ukázala a vydávala skřeky,“ vybavovala si žena. Dívka neznala ani pořádné jídlo, bála se vody, neměla naučené základní hygienické návyky.

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