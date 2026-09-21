Uvedl to Ivan Rolinger, kurátor Pattonova muzea v Plzni, které bylo dříve v kulturním centru Peklo, ale nově se přesune na Klatovskou 19. Muzeum se rozroste tak, aby přiblížilo celé 20. století v Plzni včetně třeba měnové reformy, která ožebračila obyvatele Československa v roce 1953 a v Plzni vyvolala největší demonstrace.
V pondělí město představilo budovu budoucího zážitkového muzea, které bude tvořit dříve chátrající, dnes nově zrekonstruovaný objekt Klatovská 19, kde se dějiny 20. století zrcadlily. Oproti muzeu generála Pattona proto bude část připravované expozice věnovaná také historii samotného domu na Klatovské 19, součástí je totiž byt z pera světoznámého architekta Adolfa Loose, s kterým je svázán krutý osud židovské rodiny Semlerových, která tu žila.
Výstava nezapomene ani na to, že za druhé světové války zde sídlilo německé velitelství. Nazapomene se ani na to, že půl století v budově sídlila Městská vojenská správa. “Rádi bychom vytvořili muzeum, které připomene historické události města Plzně napříč celým 20. stoletím,“ uvedl Rollinger.
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Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut
Během podzimu a začátku příštího roku uvnitř vznikne interaktivní výstava zahrnující i tank Sherman, který se sem stěhoval přes střechy okolních domů loni na podzim před samotnou rekonstrukcí.
Součástí rekonstrukce zchátralé budovy je i její přístavba, která přímo navazuje na historickou budovu a plochou se jí vyrovná. Přístavbu z většiny tvoří minimálně opracovaný beton, který už Plzeňané znají třeba z Nového divadla. Všude je také mnoho obřích oken a prosklenných dveří.
„Jsou tu určitě největší šoupačky na světě, v Evropě jsou největší určitě,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Bosák na svém facebookovém profilu na adresu šoupacích prosklených dveří, které vedou k části expozice s tankem Shermanem.
Ten tu reprezentuje typ techniky, s kterým americká armáda v květnu 1945 osvobodila Plzeň. Součástí přístavby je i atrium, kde by se měly konat kulturní akce. V suterénu se výstava bude věnovat konci války.
„Návštěvník tu zažije pocity z bombardování Plzně, budeme tu představovat i plzeňskou škodovku, což byl důvod, proč byla Plzeň bombardovaná spojeneckými nálety. Na začátku této místnosti uvidí návštěvník v projekci přílet letadel, získá pocit, že je Plzeň bombardovaná, letadla budeme promítat i na strop, na konci místnosti bude panorama Plzně a Škodových závodů, kde uvidí projekci s dopady bomb. V této místnosti budeme nejvíce působit na návštěvníkovy emoce,“ popsala Alena Šulc z městské organizace Plzeň turismus, která zde získá nové sídlo a přesune se sem z kanceláří v městském domě v Martinské ulici.
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Poslední možnost vidět unikátní exponáty Pattonova muzea, čeká ho stěhování
Rollinger uvedl, že nebezpečí války je třeba připomínat zvlášť v dnešní době, kdy Putinovo Rusko ohrožuje Evropu. Nestačí podle něj jen mluvit o míru.
Bosák přiblížil, jak rekonstrukce začala. „Začalo to diskusí, že bychom nějak měli využít peníze na regeneraci brownfieldů, které nebylo možné využít v kulturním centru DEPO 2015, protože nemělo stavební povolení,“ nastínil Bosák. Tehdy se rekonstrukce Klatovské 19 dostala do zrychleného režimu.
„A tři roky od tohoto momentu je tu zrekonstruovaná budova. Téměř poslední možný den jsme tu například sháněli podpisy sousedů, abychom dostali stavební povolení a mohli zažádat o dotaci,“ zavzpomínal Bosák.
Expozice by měla být podle náměstkyně primátora Lucie Kantorové otevřená na jaře, kdy by měla začít sloužit i jako výukový program pro školy.
Rekonstrukce Klatovské 19 přišla město na 285 milionů korun, z toho dotace by měly tvořit více než 110 milionů korun.