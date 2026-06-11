Na Plzeňsku havaroval autobus s dětmi, zůstal stát nakloněný do strany

Podle hasičů v autobusu cestovalo celkem 39 dětí a 6 dospělých osob.
„Po příjezdu jednotek byl autobus nakloněný a koly mimo vozovku. Hasiči jej proto zajistili a stabilizovali pomocí dvou navijáků,“ popsal mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Hasiči na místě spolupracují se záchranáři a policisty.
Podle dosavadních informací nejsou hlášena vážná zranění. To potvrdil i za záchrannou službu Martin Štěpán.
„Pro cestující zajišťuje dopravce náhradní autobus. Aktuálně se čeká na příjezd náhradního autobusu a řeší se způsob vyproštění havarovaného autobusu,“ dodal Poncar.
Podle webu dopravniinfo.cz bude silnice v místě nehody uzavřena až do půlnoci.