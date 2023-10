Prodavač kebabu v Plzni vyvěsil nápisy proti Židům. Hamás není špatný, říká

Na třech barevných papírech, které prodavač přilepil na dveře vchodu do občerstvení, napsal: „Tito Židé jsou lidé, kteří zabíjeli i proroky jako ovce. Z tohoto důvodu je Bůh proklel. Tito Židé jsou těmi, kteří čistou Pannu Marii, chválenou Bohem, nazývají necudnou. Tito Židé jsou těmi, kdo chtějí zabít proroka Ježíše.“

Cedule už na místě nejsou, do kebabu přijeli dnes kriminalisté a po krátkém rozhovoru s cizincem je odvezli. „Přijali jsme oznámení a v současné době jej prověřujeme,“ uvedla bez podrobností policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa, rasy a etnické či jiné skupiny osob. Plakát jsme zajistili, provedli ohledání místa činu a fotodokumentaci. Nyní zjišťujeme, zda byla naplněna skutková podstata trestného činu,“ dodala později Brožová.

Hamás v sobotu 7. října Izrael i svět zaskočil masivním útokem z Pásma Gazy na jih Izraele, kde podle izraelských úřadů povraždil na 1400 lidí, převážně civilistů, a přes 220 lidí ve věku od devíti měsíců do 85 let odvlekl zpět do Gazy. Při následném izraelském bombardování Pásma Gazy podle tamního Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví zahynulo bezmála 5800 Palestinců, z toho 2360 dětí. Izrael uvádí, že jeho údery v Pásmu Gazy mají zničit vojenskou infrastrukturu Hamásu.

„To je jedno,“ odpověděl lámanou češtinou prodavač kebabů na dotaz ČTK, proč plakát vyvěsil. „Neudělal jsem nic špatného, napsal jsem pravdu, je to v koránu,“ řekl.

Dodal, že k napsání ho přivedlo sledování zpráv, ve kterých denně vidí, kolik lidí podle něj vinou Izraele ve válce umírá. Odmítl, že by vinu nesl Hamás, hovořil jen o bombách, které Izrael posílá do Gazy, o útocích na nemocnice a o mrtvých, včetně miminek.

„Nemyslím, že Hamás je špatný, já myslím, že Izrael je špatný, Izrael je pořád špatný, už sedmdesát let je špatný,“ řekl prodavač.

První případ antisemitismu v Plzni

Předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy dostal do e-mailu fotografie protižidovských nápisů na vchodu do Sultan Kebabu v Kopeckého sadech vedle Měšťanské besedy a obratem je předal policii. To mu doporučil i orgán, který funguje pod Federací židovských obcí a který sleduje antisemitismus.

Podle něj se jedná o první případ antisemitismu ze strany muslimské komunity, se kterým se v Plzni setkal. „Ostatní muslimové se tu chovají rozumně. Vedle Velké synagogy v Plzni je také prodejna kebabu, s majiteli komunikujeme přátelsky, chodíme si tam kupovat i jídlo, nemáme s nimi problém,“ sdělil.

Mezi Palestinci má prý spoustu kamarádů, se kterými se navštěvuje. Jedná se i o Palestince, kteří mají rodiny v pásmu Gazy, ale třeba dvacet let podnikají v Česku. „Mají větší strach než my. Říkají mi, vy nevíte, co lidé z Hamásu dokážou,“ přiblížil Löwy.

Kdyby se teroristé z Izraele dostali do Česka, podle jeho palestinských přátel by si to v nejprve vyřídili s místními Palestinci, dalšími na řadě by podle nich byli místní Židé.

Jeho palestinští přátelé mu prý vysvětlovali, jak v Palestině Hamás funguje. „Normální člověk tam nezmůže nic. Musí poslouchat, být zticha, jinak se ho zbaví,“ přiblížil teror od vlastních lidí, který v pásmu Gazy panuje. „Jsou tam Palestinci, kteří si válku nepřejí, ale nemají kam jít, nemohou utéct,“ dodal Löwy.

Ten je v kontaktu se složkami, které mají v České republice terorismus a projevy antisemitismu na starosti. „I Žid psal na internetu ošklivé věci na adresu Palestinců, účet na internetu mu byl nakonec smazán. Důležité je sledovat protizákonné jednání obou stran,“ konstatoval.

Podle jeho názoru by média neměla vysílat krvavé záběry z války na Blízkém východě, protože tím dostávají diváky do stavu, kdy jsou pod vlivem emocí, což považuje za špatné, protože pak lidé nejsou schopní racionálně uvažovat.

