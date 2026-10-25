„Do soutěže mě nominovala kamarádka. Z vítězství mám velkou radost. Zájem o naše výrobky se každým rokem zdvojnásobuje, takže se už nevejdeme do současných prostor a chystáme se přesunout do většího,“ uvedla Pešková.
„Nikdy by mě nenapadlo, že bych vyráběla kosmetiku. Svoji práci zdravotní sestry jsem milovala a pomáhat je asi mým posláním. Člověk ale míní, život mění. Nejprve se udělal ekzém mně a po narození i mému staršímu synovi,“ vysvětluje na svém webu protozejsi.cz, proč odešla ze své milované práce zdravotní sestry v nemocnici.
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Své výrobky uvedla Veronika Pešková na trh v roce 2022. „Jako maminka syna s atopickým ekzémem jsem měla potřebu jemu i sobě pomoci. Postupně jsem začala studovat problematiku ekzému, a z pohledu zdravotníka jsem tak k němu přistupovala. Na základě vlastních příznaků a potíží jsem vyvinula jednotlivé druhy mastí a krémů, které se zaměřují na jednotlivé fáze ekzému. To, co začalo jako snaha pomoci sobě a synovi, se postupně změnilo v podnikání,“ shrnula Veronika Pešková.
Dnes má čtyři zaměstnance a tři externí spolupracovníky a její sortiment, který vyrábí bez syntetických látek, zahrnuje nejen masti, ale i mýdla, krémy, balzámy. Systematicky se věnuje i edukaci. Více na www.protozejsi.cz což je značka jejích výrobků.
Veronika Pešková přibližuje i další důvody, proč se na výrobu přírodní kosmetiky vrhla. „Už od malička měl syn další jiné potíže, které s ní nikdo neřešil. Syn byl velmi neklidný, plačtivý a tak nějak stále nespokojený. Později se u něj potvrdila alergie na bílkovinu kravského mléka a musela jsem začít vařit rostlinně. Ekzém se různě měnil, v návaznosti na vše, co se kolem nás dělo a syn byl k tomu ještě strašně často nemocný,“ popisuje Pešková.
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Kosmetiku tedy vyvinula pro sebe a svoje děti. „Bohužel jsem se setkala tváří v tvář s nepochopením ze strany zdravotníků, situace byla opakovaně podceněná, na vysvětlování nebyl čas, nikdo mi nikde nic neřekl a syn začal mít další různé zdravotní potíže, které vyústily v astma a dechové potíže,“ popisuje.
Sama prý měla svědivý ekzém, který jí po těle zřejmě vlivem stresu cestoval. „Lékaři mi dali kortikoidy a vlastně mi neřekli nic, pouze mi poradili, ať si místa promazávám vazelínou a popřípadě si zavolám pro jiné kortikoidy,“ popisuje bývalá zdravotní sestra, dnes úspěšná podnikatelka.
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„Vzhledem k tomu, co všechno nás na naší cestě potkalo, jsem byla nucena změnit naši domácnost, životní styl, stravování a celkový přístup k péči o pokožku. Po tom všem a při představě, že se 12 let starala se vší láskou o všechny pacienty ve všech různých situacích, jsem byla tak strašně zklamaná, že mi nezbývalo, než pomoci si vlastními silami,“ uvádí s tím, že později se rozhodla, že bude pomáhat lidem s ekzémem.
Do nemocnice se tedy nevrátila a vybudovala si svojí vlastní značku kosmetiky Protože JSI. „Kosmetiku pro vás nejen vyrábím, ale snažím se podle nejnovějších trendů vyvíjet moderní prostředky v péči o pokožku. Vycházím ze své praxe v nemocnici a ze svých vlastních zkušeností,“ vypráví na svém webu žena, o jejíž produkty i poradenství je čím dál větší zájem.