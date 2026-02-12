Z lodního kontejneru zmizely historické motorky za 700 tisíc, zloděje hledá policie

Policisté pátrají po zloději, který v Kaznějově na Plzeňsku ukradl dvě historické motorky. Ty byly zaparkované v lodním kontejneru. Majiteli tak způsobil škodu přes 700 tisíc korun.
Zloděj ukradl v Kaznějově veterána značky Indian typ Scout z roku 1938 červené barvy. | foto: Policie ČR

Policisté se krádeží zabývají od středy, kdy přijali oznámení od majitele motorek. Ten měl historické veterány, červený značky Indian typ Scout z roku 1938 a černý motocykl CZ 125 z roku 1963, zaparkované v lodním kontejneru.

Kontejner stojí na volně přístupné ploše na parkovišti u cukrárny na začátku Kaznějova ve směru od Plzně.

Zloděj ukradl v Kaznějově motocykl CZ 125 z roku 1963 černé barvy.

Kdy přesně motorky zmizely, majitel neví, nicméně to bylo mezi 18. lednem a 9. únorem.

„Neznámý pachatel poškodil visací zámky u kontejneru a z něj pak motocykly odcizil. Oznamovateli tímto vznikla škoda ve výši přes 700 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež,“ informovala policejní mluvčí Eva Červenková.

Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání po ukradených motorkách a také po případném pachateli. „Ti, kdo by měli k případu jakékoliv informace, které by nám pomohly s objasněním případu, ať nás kontaktují na lince 158,“ žádá Červenková.

