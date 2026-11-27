Řidič odtahové služby Tomáš Valenta přijel v pátek dopoledne do Kaznějova i se svými kolegy z firmy. Při pohledu na předškoláky z mateřinky se mu v očích leskly slzy a stál tiše opodál. Zatímco si děti s jeho kolegou prohlížely firemní vozidla a obdivovaly, jak umí vyjet plošina, nebo jak dlouhý je naviják, Tomáš dával pozor, aby se jim nic nestalo, když kolem nich projíždělo auto.
Právě on byl minulý čtvrtek mezi prvními, kdo se u nehody autobusu nedaleko Třemošné ocitl. Po čelním nárazu zůstal autobus nakloněný z vysokého svahu, držela ho jen zprohýbaná svodidla. Tomáš Valenta okamžitě pomocí navijáku zajistil přední kolo, aby se autobus nepřevrátil. Kdyby spadl, následky mohly být fatální.
Ředitelka školky měla sice napsaný děkovný proslov, ale emoce byly natolik silné, že ho nedokázala přečíst.
„Ještě ani nedobrzdil auto a už nám volal, že se stala nehoda a že jde pomoct. Okamžitě jsme vyjeli za ním. Když už pak bylo po všem a vrátil se do Plzně, říkali jsme mu, že je super, co udělal. On na to jen odpověděl, že je to přeci jeho práce,“ vzpomínala na Tomášovu reakci jeho kolegyně Simona. Také v pátek na setkání s dětmi působil velice skromně.
„Přivezli jsme vám dárečky a také peníze, abyste mohli jet na další výlet. Samozřejmě nás mrzí, že se taková věc stala, ale jsme rádi, že jste už všichni v pořádku a také vaše paní učitelky,“ řekl dětem před rozdáváním tašek šéf odtahové služby Last Rescue Miroslav Skála.
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Kromě předškoláků ze tříd Žabičky a Sovičky z Mateřské školy sídliště Kaznějov přišly svému zachránci osobně poděkovat také učitelky a asistentky, které děti na výlet doprovázely. Všechny měly v očích slzy, když si uvědomily, jak křehký život je. Ředitelka školky Kristýna Patejdlová měla sice napsaný děkovný proslov, ale emoce byly natolik silné, že ho nedokázala přečíst.
„Spadli jsme na svodidla, autobus byl hodně nakloněný, zadní dveře se částečně pootevřely a děti visely na zapnutých pásech. Uklidňovaly jsme je, jak se dalo. Plakaly, chtěly rodiče,“ vybavuje si těžké chvíle ředitelka.
Dárky ale nedostaly jen děti. Předškoláci namalovali svým zachráncům obrázky a vděční rodiče přispěli na dárkové koše. Kromě Tomáše Valenty dostal obrázek také Filip Kišš z Předenic a Milan Juha z Horní Břízy, kteří vyndavali děti z autobusu. Dále pomáhala s evakuací Milena Malinová z Kaznějova a řidič autobusu Lukáš Procházka. Ten se pátečního setkání neúčastnil, protože zrovna byl v nemocnici na kontrole. Při nehodě si vážně poranil nohy.
„Děti, mám vám vyřídit, že se Lukáš na vás určitě přijede podívat a těší se, až se s vámi pomazlí,“ vyřídil vzkaz Zdeněk Vavřička, majitel firmy Vatra Bohemia, jehož autobus havaroval. Svého zaměstnance si velice váží. Přestože byl vážně zraněný, pomáhal děti vyndavat ven a autobus opustil jako poslední.
Děkovný koš dostal také Zdeněk Vavřička. Jakmile mu Lukáš Procházka volal, že se stala nehoda, otočil autobus, se kterým dovezl děti do druhé mateřské školy, dojel k nehodě a vyděšené děti k němu přestoupily.
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Učitelky a starostka města děkovala také policistovi z obvodního oddělení v Kaznějově Janu Růžkovi, který organizoval pomoc uvnitř nabouraného autobusu, a jeho kolegyni Dominice Hyškové. Ta se starala o děti v náhradním autobusu.
Minulý čtvrtek na pohádku do plzeňského divadla Alfa jelo téměř padesát dětí. „Pohádka se jmenovala Pohádka do dlaně. Byla tam všechna čtyři roční období,“ vzpomínali na výlet předškoláci. O tom, že s nimi autobus havaroval, vůbec nemluvili. „Můj táta to viděl v televizi... můj taky a děda taky... už jsou tam nová svodidla,“ předháněly se děti.
Při nehodě se zranilo celkem 14 lidí. Většina dětí měla lehčí zranění, nejhůře na tom byl chlapec s naštípnutým žebrem. Několik dní si v nemocnici poležel šofér autobusu a jedna z učitelek, která má zlomený obratel a ruku. Další dvě mají naražené ruce, jedna má ruku zlomenou.