Profesionální hasiči z Plas vyjížděli s vozem s hydraulickou rukou, člunem a oblečením do vody ke koupališti po půl osmé ráno.
Potopená Škoda Octavia nebyla pod vodní hladinou téměř vidět. Podle informací z místa auto poslal do ledové vody dvaadvacetiletý Ukrajinec a to zřejmě už v úterý v noci.
Podle stop na místě vyjížděl z lesa a místo toho, aby zatočil vpravo, jel rovně. Tím poslal auto rovnou do vody. Mladému řidiči se nic nestalo, stačil vyplavat z auta sám.
Policisté dali šoférovi dýchnout, na displeji se jim ukázal pozitivní výsledek 1,5 promile.
„Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem,“ vysvětlila policejní mluvčí Eva Červenková, jak se nehoda pravděpodobně stala. Nicméně kolizi budou policisté nadále vyšetřovat.
„Přesnou příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabývají policisté z územního odboru Plzeň – venkov,“ uzavřela mluvčí.