Secesní kavárna je zavřená, najít nového provozovatele bude těžké

Po lockdownu zůstala secesní kavárna v Kopeckého sadech zavřená. Důvodem je ukončení spolupráce s Janem Janákem, zakladatelem a majitelem řetězce kaváren CrossCafe, který kavárnu provozoval a zároveň zajišťoval gastroslužby během kulturních akcí v Měšťanské besedě.

„Přes všechny možné podpůrné programy města, jako je Plzeňská 12, i státu, jako Covid nájemné či Covid gastro, se v loňském roce ztráta provozovatele kavárny měsíc od měsíce zvyšovala. Finanční ztráta umocněná rychlostí, jakou stát zareagoval na podporu podnikatelů postižených pandemií a také tím, že nikdo nevěděl, kdy vše skončí, což ostatně nikdo neví dodnes, vedla k ukončení spolupráce k 31. prosinci 2020,“ vysvětlil Ivan Jáchim, jednatel společnosti Měšťanská Beseda Plzeň, která kulturní stánek provozuje.

Připomněl, že i tato společnost na vzniklou situaci doplácí, protože po ukončení spolupráce s Janem Janákem přichází o část výnosů.

Otázku, jestli bude hledat provozovatele otevřeným výběrovým řízením, do kterého se bude moci přihlásit každý provozovatel kavárenských služeb, Jáchim považuje za předčasnou.

„Gastronomie je sektor nejvíce postižený lockdownem. Teď je - po více než půlroční pauze - otevřeno čtrnáct dní. Zjišťujeme, jaká je situace na trhu a jak pandemie tento sektor poznamenala,“ uvedl.

Doplnil, že hledat nového provozovatele v době, kdy covid kavárníky a restauratéry dostal do horší ekonomické situace, bude nesmírně těžké. „Ekonomika podnikatelů v gastronomii dostala během pandemie na frak. Ale daleko větším problémem - než ekonomická opatrnost provozovatelů restaurací a kaváren - se zatím jeví to, jak sehnat kvalitní pracovní sílu. To byl problém vždy, ale epidemie ho znásobila,“ sdělil Jáchim.

„V kavárně by měl působit někdo, kdo nás přesvědčí realistickým konceptem provozu, který se bude hodit do Měšťanské besedy, kdo bude mít dostatečné zkušenosti, kvalitní personál a finanční stabilitu,“ dodal.

Zkušenosti, kvalitní personál a finance

Akce se podle něj v Měšťanské besedě už začínají rozbíhat. „Občerstvení si na nich budeme prozatím zajišťovat sami,“ přiblížil.

Podle Jáchima ale bude výhodou při hledání nového provozovatele fakt, že kavárna prošla těsně před covidem rekonstrukcí. Po čtyřech měsících se opět otevřela na konci října 2019.

A kdy by mohla být kavárna znovu otevřená? „Zatím nikdo nevyloučil, že se na podzim covid nevrátí. Takže dnes stanovit termín otevření kavárny připomíná tak trochu věštění z křišťálové koule. Rozhodně není zájmem provozovatele Měšťanské besedy ani města uzavření kavárny protahovat,“ dodal Jáchim.

Doplnil, že první maturitní ples by měl být v Měšťanské Besedě v říjnu. „Tedy pokud se covid nevrátí - všichni ale máme v živé paměti loňský podzim,“ sdělil Jáchim, který uzavřenou kavárnu považuje za oběť covidu.