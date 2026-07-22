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VIDEO: Biskup vyběhl na věž katedrály. Zkuste mě trumfnout, vyzval veřejnost

Jitka Kubíková Šrámková
  15:01
Předběhnete plzeňského biskupa Tomáše Holuba? Duchovní v trenkách, triku a s kamerou na hlavě vyběhl na věž katedrály svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. Změřil si čas, zveřejnil ho a vyzval veřejnost, aby se lidově řečeno hecla a pokořila jeho výkon - běžel jednu minutu a 53 sekund.

„Řekla jsem si, že bychom měli trošku podpořit to, aby do katedrály nebo na věž přišli návštěvníci, když je rekonstrukce náměstí i oprava střechy od návštěvy spíš odrazuje,“ říká mluvčí biskupství Nicola Elisabeth Vejskalová s tím, že biskupovi běh navrhla ona.

Reakcí prý byl smích a trošku rezignované: tak jste mě donutili. „Je to ale sportovec, on to dává,“ dodává mluvčí.

Říká, že se zatím setkala hlavně s pozitivními reakcemi. „Pár negativních se na sociálních sítích objeví u každého počinu biskupa a dávají je tam zřejmě odpůrci církve jako takové,“ konstatuje Vejskalová.

Kamera na hlavě a hodinky na ruce

„Za chvilku začneme,“ říká na videu zveřejněném na sociálních sítích biskup, který v srpnu oslaví 59. narozeniny. Na hlavě má kameru, na ruce hodinky, na kterých zapíná stopky. Běží se od pokladny, lidé mohou třeba i počítat schody, protože každý biskupův nášlap je slyšet. Někdo ho natáčí i zezadu, takže může mrknout i na biskupova lýtka vypracovaná sportem.

Kdo by řekl s prezidentem Václavem Klausem, že konzervativec jezdí na lyžích a levičák na snowboardu, otec Tomáš by se zařadil mezi konzervativní levičáky, protože zvládá obojí.

Plzeňský biskup Tomáš Holub vyběhl věž katedrály sv. Bartoloměje za jednu minutu a 53 vteřin. Překoná ho někdo?
Plzeňský biskup Tomáš Holub vyběhl věž katedrály sv. Bartoloměje za jednu minutu a 53 vteřin. Překoná ho někdo?
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9 fotografií

Po většinu běhu na nejvyšší věž v zemi se – možná kvůli zrychlení či potřebě usebrání – zachycuje otec biskup zábradlí. V padesáté sekundě už toho má i on dost a nakonec musí být vypípnut, protože říká ty v...e.

I když nazval své počínání během na věž, video vyvede diváka z omylu. Chvílemi se jen sune, hlasitě dýchá a oběma rukama ručkuje po zábradlí, svaly na lýtkách se napínají k prasknutí.

Divák se dočká i závěrečného sprintu, kdy funění dozná vrcholné frekvence. Otec Tomáš padá na čtyři a je rád, že je rád.

Už vydýchaný říká: „Tohle je můj čas a zvu vás všechny, abyste se snažili mě předběhnout. Z těch, kteří budou rychlejší a já jsem důchodce, takže byste měli být všichni rychlejší, vylosujeme tři, kteří dostanou permanentku na celý rok na věž zadarmo. Tak posílejte svoje časy a nepodvádějte,“ vzkázal Holub.

„Tak co, Viktoriáni, co vy na to? “ dodává na sítích biskup. Žádný z fotbalistů Viktorky ale zatím zřejmě neběžel. A to i přesto, že biskup tým Viktorky propaguje, protože běží na věž ve viktoriánském dresu číslo 10, který nosí Mohamed Toure, dvacetiletý guinejský fotbalový útočník.

Zatím biskupa předběhli čtyři běžci s časy 1:19, čas 1:27 poslal dvanáctiletý teenager, dále 1:44 a 1:47. „Někdo poslal i čas dvě minuty, ale bohužel toho do slosování zařadit nemůžeme,“ podotýká Vejskalová. Redaktorka iDNES.cz zdolala trasu za 2:37 minuty.

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