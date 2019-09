Vojín Kefalín by svá kasárna už nenašel, armáda zůstala jen v Klatovech

Poslední velitel: je mi líto, že armáda nezůstala Byl poslední den roku 2005. Velitel Slavomír Tomčák tehdy vycházel branou ze stříbrských kasáren ven k hlavní silnici. Bylo to jako nesčíselněkrát předtím, ale přesto ten den mu zůstane v paměti do konce života. Byl to den, kdy armáda kasárna opustila. Slavomír Tomčák byl tím, kdo areál symbolicky zamkl. „Byla to pro nás všechny bolest, že se nepovedlo armádu ve Stříbře zachovat. Já jsem byl ten, kdo dostal černého Petra, a kasárna uzavíral. Byť se to nezdá, byla tam skvělá parta lidí, profesionálů, kteří zabezpečovali chod útvaru, i občanských zaměstnanců. Bylo jim hodně těžké oznámit, že se ve Stříbře končí, že si musejí najít nová místa,“ říká bez zaváhání poslední velitel. Podle něj měl stříbrský útvar všechno, co potřeboval. Zázemí pro výcvik, ubytování, techniku, velké a vybavené cvičiště. „Předcházející velitelé, zejména plukovník František Klement, udělali hodně, aby se především ubytování pro vojáky a vybavení výrazně zkvalitnilo. Vždyť byl modernizovaný kuchyňský blok, tělocvičny, připravovala se plynofikace,“ vypočítával. Přímo na areál kasáren navazoval velký výcvikový prostor. Před hlavní branou vedla před rokem 1989 silnice z Plzně do tehdejšího západního Německa. Co víc, tato silnice, po které tu jezdilo nejvíc aut z kapitalistické ciziny, vedla i přes vojenské cvičiště. Slavomír Tomčák popsal, že cvičiště fungovalo až do posledních dnů kasáren. „Na levé straně od vozovky bylo střelecké cvičiště, na pravé pro řidiče nebo taktiku. Po revoluci jsme cvičili poddůstojníky do funkcí velitelů družstev, střelce, řidiče bojových vozidel nebo děl a velitele děl,“ vzpomínal. Mrzí ho, jak areál vypadá. Řada budov je zdemolovaná, z bývalé ošetřovny jsou byty, naštěstí v bývalém kuchyňském bloku funguje firma. „Velitelská budova chátrá, armádní ubytovna slouží dál jako ubytovna, hasiči v areálu postavili novou stanici, vznikl sběrný dvůr. Cvičiště na levé straně je plné solárních panelů,“ porovnal Tomčák.