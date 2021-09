Rány pěstí, dupání na hlavu. Za rvačku v baru poslal soud čtveřici do vězení

Krajský soud v Plzni rozdal tresty čtyřem mužům obžalovaným za předloňskou rvačku v karlovarském baru. Podle spisu tam zbili několik lidí a jednomu poškozenému útočník opakovaně dupal na hlavu. Z vyšetřování navíc vyplývá, že k napadení neměli pachatelé žádný důvod. Všechny obžalované poslal soud do vězení, vyměřil tresty od čtyř do osmi let.