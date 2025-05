Když dopoledne soudkyně přehrávala na velkých obrazovkách v jednací síni záběry z bezpečnostní kamery, která rvačku zaznamenala, obžalovaní sedmadvacetiletý David Gaspár a o tři roky mladší Denis Šajtoš sklopili hlavy. Koukali do podlahy.

„Tentokrát jsem se na to nechtěl dívat. Absolutně nechápu, co se stalo, že tam byla až taková agresivita. Je mi to líto, opravdu mě to mrzí, je to ojedinělý případ. Je mi z toho špatně a stydno, protože si myslím, že jinak žiji spořádaný život. Tohle se nikdy v životě nemělo stát,“ soukal ze sebe Gaspár.

Podle spisu byli všichni aktéři pod vlivem alkoholu. Státní zástupce Jiří Richtr obžaloval Gaspára a Šajtoše z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví.

„Po předchozí slovní rozepři obžalovaní napadli trojici poškozených. Nejprve Gaspár chytil prvního z poškozených za ruku a táhl ho směrem k východu z terasy. Šajtoš poškozeného strčil rukama do zad. Ten ztratil rovnováhu a pravým ramenem narazil do sloupu zábradlí a zůstal klečet takzvaně na čtyřech. Gaspár ho kopl do hlavy, muž ztratil vědomí,“ popsal státní zástupce.

Šajtoš se už mezitím pustil do potyčky s dalšími dvěma muži. Jednoho srazil pěstí na zem a když se snažil zvednout, kolenem ho zasáhl do hlavy. Pěstí bil podle žalobce i třetího z poškozených. Do potyčky se kopy a ranami pěstí zapojil i Gaspár.

Chtěli konflikt, tvrdí obžalovaný

Souzení rvačku přiznávají. Tvrdí ale, že měli z trojice asi padesátiletých přiopilých mužů strach, protože byli větší a silnější. „Začali nám vyhrožovat, čelili jsme z jejich strany nátlaku. Náš plán nebyl nikoho napadat,“ shodovali se obžalovaní.

Gaspár se hájil, že tři přicházející muži byli hlasití. „Jeden k nám přišel a začal křičet, ať zůstaneme sedět. Začal nám bouchat se stolem, mlátil do něj. Vyloženě mi přišlo, že s námi chtějí konflikt. Ta rvačka byla strašně rychlá, měli jsme strach,“ vysvětloval Gaspár.

Potyčka skončila, když k terase přiběhli další lidé. „Křičeli, že toho máme nechat a vystřelit ven. Vyhazovali nás. Když jsme odcházeli, otáčeli jsme se a ještě vraceli. Věděli jsme, že volali sanitku,“ prohlásil Gaspár.

Tvrdil, že když poprvé viděl videozáznam ze rvačky, zděsil se. „Nechápu to.“

Poškozené budou soudci teprve vyslýchat. Obžalovaným hrozí tresty až 12 let vězení.