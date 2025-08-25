K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

Autor: ,
  11:16
Zásadní změnu své dosavadní obhajoby navrhl plzeňskému krajskému soudu třiadvacetiletý muž z Karlových Varů. od loňského září zpovídá z toho, že několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Čelí obžalobě za několikanásobné týrání osoby žijící ve společném obydlí, pokus o účast na sebevraždě, podvod a zbavení osobní svobody.
Fotogalerie1

Roman M. u Krajského soudu v Plzni. Žalobce pro něj navrhuje nepodmíněný trest v délce deseti let. (24. září 2024) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Soud už dříve ukončil dokazování a v pondělí měly zaznít závěrečné řeči, obžalovaný ale doručil soudu materiály s návrhem své nové obhajoby. Soud tak znovu otevře dokazování. Obžalovaný se v pondělí k soudu nedostavil, jednání tak bylo odročeno na polovinu září.

„Obžalovaný přichází se zcela novou a obsáhlou obhajobou a žádá, aby byl vyslechnut. Musíme doplnit dokazování, protože skutečnosti, které obžalovaný zmiňuje, jsou zásadní,“ uvedl soudce Tomáš Bouček.

Ve stručnosti shrnul, že muž nyní tvrdí, že k jednání byl přinucen nebo naverbován někým jiným. Původně u soudu obžalobu zcela odmítl a popřel, že by dívkám jakkoliv ubližoval. Přestože poslal obsáhlé písemné vyjádření, soud je nemůže použít jako procesní materiál a musí muže vyslechnout.

Bil je, znásilňoval a ponižoval, viní mladíka ze zotročování studentek

Obžalovaný podle spisu postupně držel dívky v naprosté poslušnosti výhrůžkami, za každý smyšlený prohřešek, když něco špatně řekly či se špatně tvářily, je fyzicky napadal, fackoval, tahal za vlasy, plival na ně, kousal, kopal, ponižoval je, jedné řekl, ať si podřeže žíly.

Nesměly bez něj nikam chodit, nutil je k sexu, omezoval je i v chození na toaletu. „Získal absolutní kontrolu nad jejich životy, nutil je, aby si braly úvěry a půjčky od peněžních institucí i od rodiny,“ četla loni státní zástupkyně z obžaloby. Stovky tisíc korun podle ní používal na luxusní hotely, prostitutky, sázky a hazardní hry.

Mladík, který se některých žalovaných skutků dopustil jako sedmnáctiletý, loni v září ve výpovědi vinu odmítl. Tvrdil, že dívky byly jeho partnerkami, žádné ponižování, týrání ani řízení jejich života se nekonalo. Tvrdil, že sám za ně platil bydlení, jídlo i oděvy. V sázkách prý vyhrával i statisícové částky. Za žalované skutky muži navrhla v obžalobě státní zástupkyně desetileté vězení.

Mladíka soudí za zotročování studentek (24. 9. 2024)

