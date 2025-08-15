Vykořisťovaní Češi v Británii: ve čtveřici obžalovaných padl jediný trest

Na lákavou nabídku pracovat ve Velké Británii kývlo několik lidí. Proti skupině z Karlovarska zasáhl společný tým policií České republiky a Velké Británie.
Ze čtyř obžalovaných byla nakonec potrestaná jen osmačtyřicetiletá Gabriela Miková. Krajský soud v Plzni jí vyměřil tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na čtyři roky.
„Dospěli jsme k závěru, že vzhledem k jazykových schopnostem to byla právě Miková, kdo se podílel na uzavírání smluv a musela vědět, kam na jaké účty jsou posílané peníze,“ vysvětlil předseda senátu Jan Špeta.
|
Čtveřici soudí za vykořisťování chudých, které nalákali na práci do Anglie
Výplaty poškozených odcházely podle spisu na dva účty lidí, kteří lákali oběti do Velké Británie.
Žena s dosud čistým rejstříkem, která dlouhodobě pobývá v Británii, dnes k plzeňskému soudu nepřijela. Svému advokátovi Václavu Krondlovi už začátkem týdne udělila oprávnění, aby v případě odsouzení k podmíněnému trestu oznámil, že se vzdává práva na odvolání. Vyhlášený rozsudek je tak pravomocný, odvolání se vzdal i státní zástupce.
„Soud rozhodl podle našeho návrhu, vzdáváme se práva na odvolání,“ upřesnil po vynesení rozsudku státní zástupce Milan Pózel.
Soudce při odůvodňování verdiktu připomněl, že při rozhodování o obžalované Mikové museli pominout úlohu třech zbylých obžalovaných, kteří byli obžaloby zproštěni už v loňském roce.
„Její role byla v případu okrajová. Ve výši trestu jsme zohlednili, že dosud byla bezúhonná a také dobu, která uplynula od spáchání trestné činnosti,“ uvedl soudce.
Evžen Horňák, který měl podle spisu ve skupině hlavní slovo, zemřel ve Velké Británii v listopadu 2019, ještě před zásahem policie. Nikdy tak nebyl obviněn.
Podle spisu komunikoval z Velké Británie se zájemci o práci, zařizoval jim cestu do ostrovního státu. Obětem po příjezdu do země odebíral mobilní telefony a některé z lidí i fyzicky napadl.
|
Chyběly důkazy, řekl soud a zprostil čtveřici obžaloby z vykořisťování chudých
Dále podle spisu obžalovaní lákali sociálně slabé do Velké Británie za prací a pak těžili z jejich výdělků od března 2016 do února 2018. U jedné z obětí se podle znalců projevila posttraumatická stresová porucha jako důsledek napadání ve Velké Británii.
Obžalovaní odmítali, že by neustále, i v práci, hlídali poškozené. „Mohli jít domů, prachy dostávali, nikdo si nestěžoval, neměli nouzi. Odhaduju, že za týden jsem si ve fast foodu vydělal 600 liber a 200 jsem dal Horňákovi na náklady. Dávali mi to na účet, ale do dnešní doby nevím na jaký, Eda Horňák mi z té výplaty něco dal,“ uvedl předloni u soudu tehdy obžalovaný David B., který své kamarády na drogách s Horňákem přes Skype seznamoval.
Soudci vysvětlili, že podle jejich závěrů obžalovaní poškozené v zaměstnání nehlídali. Zároveň nemohli prokázat, že by měl někdo ze souzených značný majetkový prospěch, že by si nechávali peníze poškozených.
„Poškození v domě v Bedfordu bydleli, užívali ho, jedli tam, myli se, aniž by za cokoli platili. Tamní policie poslala do Bedfordu konstábla, aby se podíval na dům a odhadl náklady na bydlení, mytí, jídlo... Víme, jaké částky chodily od zaměstnavatelů na dva určené účty ve smlouvách, ale nemáme prokázáno, jaká částka z výplat připadla na úhradu služeb,“ konstatovali soudci.
Původně státní zástupce navrhoval obžalovaným tresty osm a devět let. Loni tři ze čtyř obžalovaných soudci zprostili obvinění. Soudci vrchního soudu do Plzně vrátili případ Mikové se závěrem, že u ní vidí znaky spáchaného trestného činu, a plzeňskému senátu nařídili, aby případ znovu otevřel.
Soud zprostil čtveřici obžaloby z obchodování s lidmi (12. 4. 2024)