Nebyl jsem vykořisťovatel, tvrdí. Za prodávání dívky na sex dostal muž šest let

Soud uznal třiatřicetiletého několikrát trestaného Marka F. vinným z obchodování s lidmi, pohlavního zneužití, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, také z pokusu o ublížení na zdraví a z omezování osobní svobody. Udělil mu souhrnný nepodmíněný trest v délce 6,5 roku ve věznici s ostrahou.

Dále musí poškozené dívce zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 100 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se proti němu okamžitě odvolal.

Žalobce pro muže navrhoval nepodmíněný trest 9 až 9,5 roku vězení. Naopak obhájce požadoval, aby byl jeho klient uznán vinným jen z pokusu o ublížení na zdraví a omezení osobní svobody. V ostatních bodech obhájce navrhoval zprošťující verdikt.

„Klient je již rok ve vazbě, trest by měl být teoreticky ve výměře toho, co už vykonal,“ žádal obhájce. Podle něj měla dívka zkušenosti s opiáty i se sexem už předtím, než obžalovaného poznala.

Jsem z toho psychicky unavený, řekl obžalovaný

„Jsem ze všeho psychicky unavený. Stalo se toho spoustu mezi mnou a poškozenou, ale nikdy to nebylo tak, že já bych byl vykořisťovatel. Měla sex i několikrát denně. To byl ale její chtíč. Netuším, proč to tak má. Nevím, co jí vede k tomu, aby se tak chovala. Ona sex s jinými muži potřebovala. Ničilo mě, co dělala,“ řekl hájil se dnes obžalovaný. Cítí se vinen jen za to, že s dívkou užívali drogy a že ji několikrát napadl.

Čtrnáctiletá dívka při jednom z útěků z diagnostického ústavu s obžalovaným žila téměř rok a tři čtvrtě po bytech, ubytovnách a penzionech v Karlovarském kraji. Muže milovala a dělala vše, co jí přikázal. Měla strach, že kdyby mu cokoliv odmítla, opustil by ji a život bez něj si nedokázala představit.

Kromě toho, že Marek F. měl se školačkou sex, podle obžaloby ji prodával dalším mužům jako prostitutku. Zájemcům tvrdil, že je dívce 19 let. „Ti za pohlavní styk platili 1500 až 2000 korun. Poškozená peníze předávala obžalovanému,“ popsala státní zástupkyně. Ta uvedla, že muž dívce píchal drogy a také ji mlátil.

Obžalovaný tvrdí, že dívka mu dávala jen část peněz z prostituce. Těmi platil ubytování a drogy pro oba. „Když jsem s ní spal, určitě už jí bylo patnáct let,“ tvrdí muž, který nezastírá, že sám peníze na živobytí získával krádežemi.

„Jeho resocializace je nepravděpodobná. Vůči trestům je imunní, bere je jako součást života,“ citoval soudce ze závěrů znalců. Podle nich je obžalovaný egocentrický, pragmatický, necitlivý, není schopen milovat. Libuje si, když k němu ostatní mají respekt, neváhá si ho i vynucovat.

Následky po zbytek života

Podle znalců žil s dívkou jen proto, aby získal majetkový prospěch a prostředky na obživu a také proto, aby uspokojil svůj sexuální pud.

Chování obžalovaného se podle znalců částečně podepsalo i na vývoji poškozené. Znalci připomněli, že samo děvče pořádně nepoznalo, co je to výchova v rodině, nemá respekt k autoritám.

„Co prožila, prohloubilo její disharmonický rozvoj osobnosti. Problémy měla již dříve, než se s obžalovaným seznámila. Bude mít celoživotní následky. Je nepravděpodobné, že by se vrátila ke stylu života svých vrstevníků,“ uvedli znalci s tím, že dívka několikrát utekla z diagnostického ústavu a vždy se ke svému milenci vrátila. I nyní je na útěku.