Trest si Hlaváč odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

Kromě nepodmíněného trestu musí obžalovaný pozůstalým zaplatit za duševní útrapy 900 tisíc korun. Celkem však rodina žádá přes pět milionů korun.

„Se zbytkem nároku náhrady nemajetkové újmy se odkazují na řízení ve věcech občanskoprávních,“ řekla soudkyně Helena Przybylová.

Podle ní Hlaváč jednal v nepřímém úmyslu. „Sice nechtěl závažnou újmu učinit, ale při délce a síle násilí musel být srozuměn s tím, že poškozenému může způsobit těžkou újmu na zdraví,“ vysvětlila soudkyně, proč obžalovanému uložila trest při spodní hranici sazby. Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti mu hrozilo od osmi do 16 let.

Nevěděl jsem, že by mohl zemřít, brečel obžalovaný

Obžalovaný Hlaváč se přiznal a Krajský soud v Plzni jeho prohlášení přijal.

„Je mi to líto, nemělo se to stát. Už to nevrátím zpátky. Nechtěl jsem někoho zabít, nevěděl jsem, že by mohl zemřít,“ řekl dnes Hlaváč u soudu bratrovi zemřelého Michala V. a utíral si přitom slzy.

Tragédie se odehrála poslední den loňského srpna v bytě v Bochově na Karlovarsku. Jiří Hlaváč vešel v noci do obýváku, kde v posteli ležela jeho sestra se svým šestatřicetiletým přítelem.

Podle žalobkyně Hlaváč ze žárlivosti na intimní vztah své sestry napadl pěstmi Michala V. Silné údery směřovaly především na hlavu. Napadený muž nebyl schopen se bránit kvůli fyzické převaze útočníka, který byl navíc opilý. Rány způsobily rozsáhlý otok mozku, muž ještě téhož dne zemřel v nemocnici.

Státní zástupkyně Blanka Špánková dodala, že Hlaváč litoval u soudu také toho, jak naložil se svým osudem. „Z projevu obžalovaného u hlavního líčení vyplývá, že nezvládl své ego. Měl zřejmě zvláštní vztah k sestře, který přesahoval běžný sourozenecký vztah. Pro většinu z nás je to nepochopitelné. Reagoval na situaci, která se mu nelíbila, nelíbil se mu vztah sestry k poškozenému a začal žárlit,“ popsala Špánková a navrhla trest v délce 9 let a tří měsíců.

Útok byl surový, poškozený vnímal silnou bolest

Podle ní jednal Hlaváč úmyslně. „I člověk se sníženými rozumovými vlastnostmi ví, že opakovanými údery na hlavu lze přivodit smrt. Bylo to surové, poškozený vnímal silnou bolest,“ řekla žalobkyně s tím, že Hlaváčovi přitěžuje také jeho trestní minulost, byl čtyřikrát ve výkonu trestu za nerespektování společenských norem jako maření výkonu úředního rozhodnutí či řízení pod vlivem návykové látky. V trestním rejstříku má celkem 16 záznamů.

Podle znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie má obžalovaný potřebu moci a uznání, svůj komplex méněcennosti řeší násilím, neuznává autority a má lehkou mentální retardaci.

„Agresivní chování podpořil alkoholem, na něm může být i závislý. Odvykací kúra je ale zbytečná, protože by ji nerespektoval. Socializace je nereálná,“ domnívá se znalkyně.

Podle bratra zemřelého byl Michal V. přátelský, pomáhal každému a kamarádil se s každým. S ženou neměl dlouhý vztah. „Před smrtí jsem bratra vídal každý den, v dětství jsme žili společně,“ rozbrečel se při vzpomínce na sourozence.