Soud potrestal hocha za znásilnění dvanáctileté sestry, dívka porodila chlapce

Soudce Jan Špeta vynesl nad mladíkem rozsudek dnes. Uznal ho vinným ze znásilnění a soulože mezi příbuznými.
„Dvouletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu tří let s dohledem, dále ochranné sexuologické léčení ambulantní formou, sestře uhradit náhradu škody za duševní útrapy 300 tisíc korun a zdravotní pojišťovně přes 25 tisíc korun,“ vyjmenoval pro iDNES.cz mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.
Podle serveru Deník.cz, který na rozsudek upozornil, je verdikt pravomocný.
Znásilnění se odehrálo v říjnu 2024 v dětském pokoji v obci na Karlovarsku. Tehdy patnáctiletý hoch nejprve svoji o tři roky mladší sestru osahával a i když se snažila se mu bránit, využil své fyzické převahy a znásilnil ji.
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Dvanáctiletá dívka porodila v karlovarské nemocnici, otcem je údajně její bratr
Dívka otěhotněla a loni v červenci porodila v karlovarské nemocnici zdravého chlapečka. Do zdravotnického zařízení ji přivezli s tím, že má bolesti břicha. Po vyšetření lékaři zjistili, že je těhotná a rodí.
Toho, že je dívka v jiném stavu, si předtím nikdo nevšiml. Příbuzní si mysleli, že jen přibrala. Dívka byla dokonce v pokročilém stádiu těhotenství zachycena na školních fotkách, ani to pravděpodobně nikomu nepřišlo podezřelé.
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Dvanáctiletá porodila bratrovo dítě. Šestnáctiletého hocha obvinili ze znásilnění
Miminko, které se i přes nízký věk matky narodilo zcela zdravé, dala rodina do náhradní péče.
Dívka po této zkušenosti s bratrem trpěla vážnými psychickými problémy, nedokázala se vyrovnat s tím, co se stalo. Měla myšlenky na sebevraždu, izolovala se od lidí a stále trpí posttraumatickou stresovou poruchou.
Kriminalisté od počátku pracovali s verzí, že otcem dítěte je dívčin bratr. Poškozená se svěřila psycholožce. Otcovství záhy potvrdil genetický test. Oba sourozenci pocházejí z běžné rodiny a čin poznamenal všechny její členy.