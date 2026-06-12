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Soud potrestal hocha za znásilnění dvanáctileté sestry, dívka porodila chlapce

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  14:41
Krajský soud v Plzni potrestal chlapce z Karlovarska, který v patnácti letech znásilnil svoji dvanáctiletou sestru. Dívka otěhotněla a porodila zdravé dítě. Soud obžalovanému vyměřil podmínku, nařídil sexuologickou léčbu a povinnost zaplatit sestře více než 300 tisíc korun jako odškodné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Soudce Jan Špeta vynesl nad mladíkem rozsudek dnes. Uznal ho vinným ze znásilnění a soulože mezi příbuznými.

„Dvouletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu tří let s dohledem, dále ochranné sexuologické léčení ambulantní formou, sestře uhradit náhradu škody za duševní útrapy 300 tisíc korun a zdravotní pojišťovně přes 25 tisíc korun,“ vyjmenoval pro iDNES.cz mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Podle serveru Deník.cz, který na rozsudek upozornil, je verdikt pravomocný.

Znásilnění se odehrálo v říjnu 2024 v dětském pokoji v obci na Karlovarsku. Tehdy patnáctiletý hoch nejprve svoji o tři roky mladší sestru osahával a i když se snažila se mu bránit, využil své fyzické převahy a znásilnil ji.

Dvanáctiletá dívka porodila v karlovarské nemocnici, otcem je údajně její bratr

Dívka otěhotněla a loni v červenci porodila v karlovarské nemocnici zdravého chlapečka. Do zdravotnického zařízení ji přivezli s tím, že má bolesti břicha. Po vyšetření lékaři zjistili, že je těhotná a rodí.

Toho, že je dívka v jiném stavu, si předtím nikdo nevšiml. Příbuzní si mysleli, že jen přibrala. Dívka byla dokonce v pokročilém stádiu těhotenství zachycena na školních fotkách, ani to pravděpodobně nikomu nepřišlo podezřelé.

Dvanáctiletá porodila bratrovo dítě. Šestnáctiletého hocha obvinili ze znásilnění

Miminko, které se i přes nízký věk matky narodilo zcela zdravé, dala rodina do náhradní péče.

Dívka po této zkušenosti s bratrem trpěla vážnými psychickými problémy, nedokázala se vyrovnat s tím, co se stalo. Měla myšlenky na sebevraždu, izolovala se od lidí a stále trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Kriminalisté od počátku pracovali s verzí, že otcem dítěte je dívčin bratr. Poškozená se svěřila psycholožce. Otcovství záhy potvrdil genetický test. Oba sourozenci pocházejí z běžné rodiny a čin poznamenal všechny její členy.

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