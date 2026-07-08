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Z armády do školství. Generál Řehka doplnil správní radu plzeňské univerzity

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  11:47

Bývalý náčelník generálního štábu generál Karel Řehka | foto: Křivan LadislavMAFRA

Bývalý náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka se stal členem správní rady Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Postu se ujal poté, co skončil ve vojenské funkci. Vedení univerzity jej podle webu nominovalo pro jeho zkušenosti z vedení armády. Očekává od něj hlavně strategický pohled na bezpečnost školy a její dlouhodobou odolnost v krizovém řízení.

„To, že mě pan rektor oslovil, beru jako poctu a přijal jsem jeho nabídku s pokorou. Docela mě to překvapilo, ale zároveň i potěšilo. ZČU je pro mě přirozená volba. Chtěl bych napomoci tomu, aby se mohla více profilovat i v oblasti bezpečnosti a obrany, ať už se jedná o vzdělávání nebo třeba výzkum,“ řekl Řehka, který by se rád podílel na směřování univerzity a nepřímo i na vzdělávání a formování mladých lidí.

Univerzita chtěla podle rektora Miroslava Lávičky do své správní rady člověka, který rozumí bezpečnostním systémům a má zkušenost s řízením v krizových situacích na nejvyšší úrovni. Otázky související s bezpečností a odolností institucí i celé společnosti jsou podle něj pro univerzitu dlouhodobou prioritou a jsou také jednou z průřezových oblastí nového strategického záměru ZČU.

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Univerzita se chce více orientovat i na bezpečnostní výzkum. „Právě zde mohou být zkušenosti Karla Řehky mimořádně cenné - nejen pro fungování univerzity samotné, ale i pro její roli v regionu a ve veřejném prostoru,“ řekl rektor.

Řehka je patnáctým členem univerzitní správní rady, která je nyní kompletní. Nastoupit měl už v únoru, ale kvůli vytížení v čele armády nástup odložil.

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„Správní radu nyní považujeme za personálně stabilizovanou a zároveň odborně vyváženou,“ uvedl Lávička. Složení rady nyní podle něj pokrývá plné spektrum oblastí odpovídající působení ZČU - od vzdělávání, výzkumu a inovací přes spolupráci s regionem a průmyslem až po bezpečnost a odolnost společnosti.

Správní rada ZČU posuzuje klíčové strategické a majetkové otázky. Vychází ze zákona o vysokých školách. Zasedají v ní například primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO), ředitelka krajské pobočky úřadu práce Pavla Janovská nebo plzeňský biskup Tomáš Holub. Předsedou rady je ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.

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