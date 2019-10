Je to paskvil, psali lidé. Graffiti s Gottem vydrželo v Plzni týden

Na černém podkladě Karel Gott se zdviženou pravicí, svíčka, rok zpěvákova narození i datum jeho úmrtí. Jakmile se snímek kresby pořízený u výpadovky z Plzně na Třemošnou objevil na Facebooku, mnozí výtvor kritizovali.

Nejčastěji namítali, že portrét není Karlu Gottovi příliš podobný.

„Tohle nemá s K. Gottem ani prd společného. Nebýt v nadpisu, že je to Gott, tak to nepozná nikdo. Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. To, že se k tomu napíše Karel Gott, neznamená, že se ten paskvil mistrovi podobá! Tak Gotta bych v tom tedy rozhodně nepoznal! Je to jak nepovedená malba jeho posmrtné masky. Je to stejný paskvil jako socha Špinarové v Ostravě,“ to je jen výběr z několika kritických komentářů, které se objevily na Facebooku.

Někteří diskutující, i když jich byla menšina, byli k autorovi přece jen shovívavější.

„Já bych to tak nehaněla. Je to street art. I když si není úplně podobný, každý v tom Karla pozná a věřím, že on by si toho moderního přístupu sám vážil a zcela jistě by řekl: ‚Tohle jsem opravdu nečekal.‘ Za mě je to takový tarantinovský Gott,“ napsala jedna z diskutujících a přidala smajlíka.

Další dodala, že snaha se počítá. „Něco málo to z Gotta má. Myslím si, že každej ho v tom poznal a pozná. Přece jenom je to sprejem. Já bych nevytvořila ani toto. Je vidět, že Karel Gott zasáhl všechny věkový kategorie. Tak už ho nechte v klidu. Zapojte trochu fantazie. Prostě to má něco do sebe...,“ soudí.

Dnes už portrét, který budil tolik vášní, u silnice není. Původní graffiti někdo nedávno předělal. Namísto obličeje je teď na zdi vyobrazená silnice mizející v mracích a nápis Srdce nehasnou!

Plocha patří k místům, kde sprejeři mohou legálně tvořit. V Plzni se nachází dvanáct takových lokalit.

Zpěvák Karel Gott zemřel 1. října v osmdesáti letech. Mnohanásobný zlatý slavík trpěl akutní leukémií.

Po úmrtí Karla Gotta zavlál na plzeňské radnici černý prapor (2. října 2019)