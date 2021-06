Kanoista vrazil lodí do labutího samce, který roky útočí na sportovce

Situace se opakuje rok co rok. Statný labutí samec nad jez u Mrakodrapu a k papírenské lávce přilétá, aby zde hnízdil. Už začátkem března Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni avizoval, že Trenér se vrátil. Tak útočnému jedenáctiletému samci říkají.

Při ochraně svého teritoria dennodenně pronásleduje sportovní kanoisty, kteří tam trénují. Některé už převrátil, strach z něj mají především děti.

Nyní se na Facebooku objevilo video, jak jeden z mladých kanoistů záměrně najíždí na labuťáka a lodí do něj strčí. Jeho chování pobouřilo řadu diskutujících, kteří nešetřili vulgarismy, jiní mu i fyzicky vyhrožují.

„Mám takový dojem, že až půjdu po lávce, tak úplnou náhodou může spadnout kámen na loď.“

Jiný pisatel napsal, že je škoda, že labuťák sportovce neumlátil.

Na druhé straně jsou lidé, kteří se kanoistů zastávají. Samec je totiž terorizuje roky a nelze kolem něj projet bez povšimnutí: „Zkuste se vcítit do rodičů dětí, kteří na Radbuze trénují. Určitě to není příjemné, když vidí, jak labuť letí na jejich dítě.“



Video je podle předsedy TJ Prazdroj Plzeň, oddílu rychlostní kanoistiky, vytržené z kontextu. Není jasné, co útoku sportovce na ptáka předcházelo.

„Každopádně byla chyba, že kluk s labutí zápasil. Na druhou stranu s ním svádíme každodenní boj. Nechceme s ním bojovat, ale on buď na nás najíždí, nebo nalétává, prostě útočí,“ vyjmenoval Karel Kožíšek mladší s tím, že setkání se zvířetem bývá hodně nepříjemné.



Dodal, že labuťák útočí na všechny. Strach z něj mají i dospělí, o ženách nemluvě.



„Jedeme rovně, nechceme se s ním potkat, ale on na nás začne útočit. Jsme s ním stále v souboji,“ přiznal trenér oddílu rychlostní kanoistiky.

Že se někdy někde objeví podobné video, očekával. Labuťák Trenér se totiž stal mediálně známým a lidé se na něj chodí dívat. Fotí si ho a natáčejí. Kožíšek zdůraznil, že samci se po incidentu z minulé neděle nic nestalo.

„Je těžké se mu ubránit. Někdy mu to nevyjde a přistane za vámi, jindy vás praští křídlem. To se stalo malému klukovi, pak měl modřinu. Jednou udělal díru do lodi. Než se s kánoí otočíte, je labuťák už jinde. Občas do něj narazíte, většinou ale uplave,“ vysvětlil Kožíšek a reagoval na další komentář pod videem, kde pisatel sportovce nařknul ze šikanování. „To labuťák šikanuje nás. Kdyby si nás nevšímal, my bychom si ho nevšimli také,“ dodal.



Kdo se bojí, nesmí na řeku...

Zvířecí záchranáři nyní labutímu zastřihli letky na jednom z křídel, což mu ubralo na sebevědomí a zpomalilo ho to.



„Nyní je zrovna to nejhorší období, v hnízdě se minulý týden vylíhla tři mláďata a samec je pochopitelně brání. Podle zkušeností počítám, že do 14 dnů by se labutě mohly z lokality přemístit jinam,“ domnívá se Karel Makoň.

Ten již dříve uvedl, že Trenér útočí především na ty, kteří se ho bojí.



„Přiznávám, že dokud jsem neviděl video, jak dospělému člověku šlape labuťák za zády po křehounké a vratké rychlostní kánoi, tak jsem tomu nevěřil. Pokud se ho nebojíte a pojedete přímo proti němu v dostatečné vzdálenosti od hnízda, budou mu stačit dvě tři konfrontace a dá vám pokoj. Vím to z vlastní zkušenosti,“ radil v březnu Makoň.

Reakce mladého kanoisty však byla podle něj neadekvátní.



„Doporučil jsem jim se v takovém případě přiměřeně bránit, ale ne útočit. To, co vidím na videu, rozhodně sebeobrana není. Mladík na kánoi zcela zbytečně najíždí blízko k hnízdu a na labutího samce, což je v době líhnutí mláďat prostě naprosto hloupé. Považuji to ale za klukovinu,“ shrnul Makoň.

Ještě doplnil, že labuťák s přistiženým křídlem už není takový frajer jako předtím, proto z boje vyšel jako vítěz člověk. „Příště by to ale takhle dopadnout nemuselo,“ uzavřel s trochou nadsázky Makoň.

Samec se na řeku do Plzně ke kanoistům vrátil po dvou letech a s novou družkou. V roce 2019 totiž záchranáři labutí pár odchytili a převezli na Dolní Kokotský rybník na Rokycansku. Když Trenérovi partnerka uhynula, vrátil se do Plzně. Naposled vyvedl s družkou tři mladé v roce 2017. Všechna mláďata labutě velké ale našla smrt v drátech elektrického vedení.

Karel Makoň nepočítá s tím, že by kvůli neshodám s kanoisty labutího samce znova převezl do jiné lokality.