Na naháňku se plzeňští strážníci vydali v sobotu před polednem. Ostraha nákupního centra jim volala, že uvnitř v prodejně s květinami hned u vstupních dveří pobíhá divoké prase. Takový byl podle mluvčí městské policie Jany Pužmanové začátek jednoho z nejneobvyklejších předadventních příběhů.
„Zřejmě hledalo něco pod stromeček, nebo rovnou ten stromeček. A kdo ví, možná i kofolu,“ uvažovala mluvčí se vzpomínkou na nejslavnější vánoční reklamu na limonádu, roztomilou holčičku v lese s tatínkem, který řeže vánoční stromeček, a s podobným prasátkem, které teď způsobilo v Plzni pozdvižení.
VIDEO: V plzeňském Tescu běhal divočák. Strážníci ho chytili v pekárně
Než hlídky vybavené odchytovými tyčemi dorazily na místo, kňour se mezitím přesunul přímo do prodejny hypermarketu k oddělení s pečivem. Zřejmě ho zlákala vůně čerstvých křupavých rohlíků a vánoček.
Tam ale pro něj vánoční nákupy skončily. Strážníci ho lapili do tyčí a pak už zbývala maličkost, dostat ho ven. Divočák se ale oháněl, pokoušel se utéct, v jednu chvíli to vypadalo, že se vyvleče a znovu se vydá na obhlídku obchodu. To ho ale strážníci zaklekli a provaz mu pro jistotu ještě omotali kolem rypáku.
„Ten je vyfluslej,“ domníval se strážník, když prase přestalo klást odpor. To se ale mýlil. Divočák si jen na chvilku odfrkl a znovu se pokusil o zběsilý úprk. Podobný scénář se opakoval ještě několikrát.
„Jedem?“ zeptal se strážník kolegy a pomalu divočáka tlačili po zemi směrem z nákupního centra. Když se jim to konečně podařilo, padl návrh jednoho z nich, že zvíře dovlečou k autu a položí ho tam. „Já ho nakládat nebudu,“ odpověděl mu jasně udýchaný kolega. „Tak co s ním budeme dělat?“ reagoval strážník.
Nakonec se shodli, že kňoura odvlečou za Tesco na pole. A tam ho nakonec také vypustili. „Dobrá práce! Tak zdar Pepo. A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru?“ ptal se strážník svých kolegů, zatímco prase pelášilo od nich pryč. „Musíš vydržet a budou i zuby,“ odpovídá mu kolega. „Ne ne, já nemusím, já už ho vidím,“ uzavírá se video vtipnou hláškou z legendární reklamy.