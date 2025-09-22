Na kamion jsme nestříleli, hájí se Ukrajinci u soudu. Svědkyně viděla prak

,
  11:39
Na lavici obžalovaných u Okresního soudu Plzeň-sever v pondělí usedli dva cizinci, kteří se zpovídají z obecného ohrožení. Podle žalobkyně letos v lednu na dálnici D5 při předjíždění rozbili kamionu okno neznámým předmětem. Podle svědka incidentu to byl prak.

Dvojici údajně naštvalo, že je kamion, který předjížděl jinou nákladní soupravu, zbrzdil. Obžalovaní naopak tvrdí, že nic neudělali a netuší, jak se okno mohlo rozbít.

Incident se odehrál 27. ledna zhruba půl hodiny po poledni na 98. kilometru dálnice D5 nedaleko Blatnice ve směru od Plzně na Rozvadov.

Podle státní zástupkyně devětatřicetiletý Viktor Rikel seděl za volantem BMW a vedle něj na sedadle spolujezdce osmadvacetiletý Volodymyr Bilykivskyi. „Rikel přijel zleva ke kamionu, najel blíže ke středové čáře a přibrzdil na úroveň dvaapadesátiletého řidiče nákladního vozidla. Bilykivskyi vystrčil ruku z okna a neznámým předmětem rozbil okno u řidiče,“ popsala žalobkyně.

Prostřelení okna kamionu na D5 míří k soudu, způsob rány je však stále nejasný

Šofér kamionu začal okamžitě brzdit a následně zastavil v odstavném pruhu. Řidiči dalších kamionů a osobních vozidel, kteří jeli za ním, zareagovali na situaci, začali také brzdit a mohlo tak podle žalobkyně dojít k hromadné nehodě.

Žalobkyně oba Ukrajince viní z obecného ohrožení, za což jim hrozí až osmileté vězení. Firma, které vznikla škoda na kamionu a také za pozdní vykládku nákladu, požaduje celkem 21 tisíc korun.

Obžalovaný Rikel tvrdí, že nic na kamion neházeli. „V autě jsem neměl ani zbraň, ani prak. Když jsme chtěli kamion předjet, rychle vybočil. Takové chování mně vadilo, jen jsem na něj troubil, stejně reagovali i další řidiči. Nevím, proč se okno rozbilo,“ hájil se šofér BMW.

Dva cizinci stanuli na lavici obžalovaných Okresního soudu Plzeň-sever. Letos v lednu na dálnici D5 rozbili za jízdy kamionu okno. Vpravo Viktor Rikel, vedle něj Volodymyr Bilykivskyi. (22. září 2025)
Spolujezdec osobního vozu prostřelil okno kamionu
Stejně vypovídal i jeho spolujezdec. „Žádného trestného činu jsem se nedopustil, nic jsem neudělal. Jen jsem vystrčil ruku z okénka a ukázal jsem prostředníček. Ale nic jsem v ruce nedržel. Svým gestem jsem žádné okno nepoškodil, ani jsem neviděl, že by se vysypalo sklo. Mohl od projíždějících aut odlétnout kámen. Byl bych proto rád, kdyby znalec řekl, z jakého úhlu kámen přilétl,“ žádá o znalecký posudek Bilykivskyi.

„Byl to prak, viděla jsem gumu“

Oba obžalovaní cizinci dlouhodobě žijí v České republice. Shodně tvrdí, že řidič kamionu, kterého předjížděli, je ohrozil na životě. Podle nich jezdil z jedné strany na druhou a v jednom případě nezapnul směrová světla.

Přes videokonferenci vypovídal také řidič kamionu, který měl rozbité okno. „Předjížděl jsem nákladní auta, postupně. Předjel jsem jedno a zařadil se zpět do pravého pruhu. Pak druhé. Vedle mě jelo nějaké auto, ani nevím, co to bylo. Najednou jsem měl po nějaké ráně vysypané okno. Všiml jsem si části stříbrného BMW,“ popsal šofér. Odmítá, že by při předjíždění někoho ohrozil.

Zastal se ho i svědek, který jel s nákladním autem za ním. Podle něj se řidič BMW choval jak psychopat. „Jel rychlostí 120 km za hodinu a kamion, který předjížděl jinou soupravu, ho prostě zbrzdil a to ho natolik vytočilo, že vystřelil. Ať si říká, kdo chce, co chce, prostě vystřelil z praku. Viděli jsme to s manželkou z bezprostřední blízkosti,“ tvrdí muž, který vše zachytil na kameru. Podle něj řidič kamionu neudělal žádnou chybu a svoji jízdou nikoho neohrozil. „Byl to prak, viděla jsem gumu,“ je si jistá jeho manželka.

Soud bude pokračovat v příštích dnech.

Spolujezdec osobního vozu rozbil okno kamionu (28. 1. 2025)

28. ledna 2025

Na kamion jsme nestříleli, hájí se Ukrajinci u soudu. Svědkyně viděla prak

