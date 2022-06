Kvůli zahraničním kamionům přibude mýto na dalších silnicích první třídy

Silnice I/22 prochází napříč Mochtínem, navíc přímo v obci jsou dvě poměrně ostré zatáčky. Starosta Zdeněk Voráček si stále vybavuje, jak před třemi lety jezdil i s dalšími starosty po úřadech a bojoval o zavedení mýta na této trase.

Chtěli tehdy, aby buď byly zpoplatněné všechny hlavní silnice v kraji, anebo žádné. V roce 2020 neuspěli. Až teď. „Věříme, že s mýtem se může situace u nás zlepšit. Z toho, co vidíme na silnici, tu po první vlně mýta přibylo cizích kamionů, zejména z Maďarska nebo Rumunska,“ popsal mochtínský starosta Voráček.

Starosta Nalžovských Hor Zdeněk Hlaváč očekává, že počty projíždějících těžkých nákladních aut po hlavním tahu přes jejich obec začnou klesat až později.

Obavy na silnicích nižších tříd

„Kvůli rekonstrukci silnice a uzavírce nefunguje obvyklá trasa Klatovy – Sušice, silnice 22 přes Nalžovské Hory je nyní značená mimo jiné jako objízdná trasa. Obávám se ale, aby těžká auta snažící se vyhnout mýtu nezačala ve velkém používat silnice druhých a třetích tříd. To by znamenalo velké zvýšení dopravní zátěže i na komunikacích, které na to nejsou stavěné. Někde se ani nevyhnou dvě velká auta. Byla by to katastrofa i pro místní, protože v obcích mnohde nemají chodníky,“ shrnul Zdeněk Hlaváč.

Podobně vidí situaci i hradešický starosta František Balíček. Také přes jeho obec teď vede objížďka. Doufá, že mýto pomůže snížit počet zahraničních kamionů.

Vedení města Horažďovice předpokládá, že se zavedením mýta kamionů na průtahu městem skutečně ubude.

„Když se zpoplatnila silnice Plzeň – České Budějovice, přibylo tu hodně těžkých aut. Doufám, že s mýtem se situace dostane do únosnějších mezí. Navíc při úpravě průtahu Horažďovicemi mnoho řidičů kamionů a nákladních aut nerespektovalo vyznačené objížďky, a zahraniční kamiony se objevovaly i ve vesničkách, kde neměly co dělat. Snad teď po dalším rozšíření mýta i na silnici 22 nebudou řidiči hledat alternativní trasy po silnicích druhých a třetích tříd, protože po nedávné zkušenosti s objížďkou by to byl kolaps,“ uvedl starosta Horažďovic Michael Forman.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek řekl, že kraj bude od začátku července monitorovat, jak se budou chovat řidiči nákladní dopravy, po kterých silnicích budou jezdit. Připomněl, že pro Plzeňský kraj zavedení mýta na dalších dvou silnicích neznamená konec snah o zpoplatnění silnic.

Kraj chce zpoplatnit víc úseků

„Ministerstvo dopravy vyhovělo našim požadavkům částečně, i nadále požadujeme mýto i na druhé části silnice první třídy číslo 22, a to z Klatov do Draženova. V Draženově se tahle silnice kříží s už zpoplatněnou trasou Plzeň – Folmava,“ připomněl Čížek druhou část silnice první třídy, po které především zahraniční kamioňáci objíždějí úseky zatížené placením mýta.

Zpoplatnění i druhé části úseku téhle silnice by mohlo pomoci nejen Kdyni, ale i Všerubům ležícím na hranici s Německem. Právě přes ně vede silnice, kterou může využívat i regionální nákladní doprava. Jenže i tudy jezdí zahraniční kamiony.

Starosta Václav Bernard potvrzuje, že budou i nadále usilovat o zpoplatnění celé silnice od Klatov až do Draženova, protože to může pomoci i jim. „Chtěli jsme to prosadit k letošnímu prvnímu červenci, ale nepodařilo se,“ říká muž, který je zároveň členem pracovních skupin zřízených při ministerstvu dopravy ke zpoplatnění silnic I. třídy.

Zpoplatnění od Klatov až do Draženova?

Bernard naznačil, že odborné skupiny pracují na doporučení pro správce mapových podkladů navigací, aby zpřísnili algoritmy při vypočítávání tras kamionům. Cílem je, aby v případě tranzitu zůstávaly jen na silnicích první třídy a dálnicích, na komunikace nižších tříd zajížděly pouze kvůli nakládce nebo vykládce.

„Je to jen doporučení, které by ale mělo dopad především na zahraniční řidiče. Místní nejezdí podle navigací, ti okolí znají,“ vysvětlil Václav Bernard.

Od začátku prázdnin budou platit mýto i auta nad 3,5 tuny po hlavním tahu z Plzně do Klatov. Veškerá doprava projíždí i Přešticemi. Obchvat kolem městečka by se mohl začít stavět ideálně za dva roky. Ve stejném roce by stavební firmy měly dokončit prodloužení dálničního přivaděče od Plzně až k Přešticím.

Starosta Karel Naxera nedokáže odhadnout, zda zavedení mýta přinese pokles počtu kamionů projíždějících městem. „Pokud dojde k jejich úbytku, bude to ku prospěchu našich občanů. Nemám aktuální zprávy, kolik kamionů tu projíždí, aniž by muselo. Nemám obavy, že by ve snaze vyhnout se mýtu začaly kamiony zajíždět na silnice nižších tříd. Mezi Plzní a Přešticemi by jízda po jiných komunikacích byla komplikovaná,“ řekl Naxera.

Kvůli tomu, aby kamiony mýto neobjížděly, by se mohly v budoucnu objevit značky zakazující průjezd kamionů v režimu tranzitu na silnici mezi Přešticemi a Nepomukem, což je spojka mezi výpadovkami z Plzně na Klatovy a z Plzně na České Budějovice.