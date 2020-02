Měli trénink i vysílačky, soud rozdal tresty za vykrádání kamionů u dálnic

V případu byli obžalovaní muži pocházející ze zemí východní Evropy Viktar Nekrashevich, Stanislav Gaponenkov a Jaroslav P. Hrozilo jim až deset let vězení.

Nekrashevich si ve vězení odpyká sedm let. Poté bude vyhoštěn z České republiky na dobu neurčitou a musí zaplatit přes 11 milionů korun. Podle soudu byl právě tento muž hlavou gangu a členy skupiny si vybíral a cvičil.

Gaponenkov dostal tři roky vězení, vyhoštění na deset let a náhradu škody ve výši půl milionu korun. Oba rozsudky nejsou pravomocné.

Jaroslav P. dostal podmíněný tříletý trest se zkušební dobou na pět let s dohledem a dále peněžitý trest ve výši půl milionu korun. V jeho případě je rozsudek pravomocný.

Rozsudek nad čtvrtým obžalovaným Rusem Iakovem Tumanikem, který byl u většiny ze šesti žalovaných skutků, zatím nepadl. Jeho případ bude soud projednávat samostatně.

Rus totiž po zatčení podrobně policistům popsal, jak gang fungoval a získal status spolupracujícího obviněného. Měl tak příslib mírného trestu. O výhodu ale možná přijde, protože se loni v lednu bez omluvy nedostavil k soudu.

Policii se nepodařilo pochytat všechny členy gangu, kteří vykrádali kamiony na území České republiky a v Belgii rok a půl. Někteří pachatelé totiž byli v Česku jen po dobu páchání trestné činnosti a pak zase odjeli.

Čtveřice vykrádala návěsy například na parkovišti u dálnice D5 ve Svaté Kateřině na Tachovsku, u čerpací stanice u Nýřan na Plzeňsku, u Střekova na dálnici D1 nebo v Belgii u města Seneffe.

Ve Svaté Kateřině tito pachatelé v prosinci 2015 ukradli ze zaparkovaného kamionu tabák a cigarety za 20 milionů korun. V dubnu 2016 pak na parkovišti u Nýřan vybrali z kamionů komponenty pro katalyzátory, šest tisíc hotelových mýdel, ale také 66 kilogramů antikoncepčních pilulek. Škoda přesáhla 3,5 milionu korun.

Tentýž měsíc se do Svaté Kateřiny vrátili a vykradli kamion převážející počítače. Ukradli jich 286 v hodnotě téměř 5,5 milionu.

Právě akci ve Svaté Kateřině u soudu podrobně popsal dvaadvacetiletý Jaroslav P., nejmladší z obžalovaných. Šéf skupiny jim prý slíbil „rychlé prachy“, když s nimi do akce půjde. „Časem mi došlo, že jsem udělal obrovskou chybu, byl jsem strašně hloupej,“ sypal si popel na hlavu obžalovaný, který figuroval ve dvou krádežích.

Podle spisu skupina před první ostrou akcí desítky hodin trénovala, jak věci ukrást z kamionů rychle a nenápadně. Všichni měli přesně rozdělené úkoly. Někdo hlídal pohyb lidí, někdo držel dveře kamionu, jiný překládal zboží.

Skupina používala speciálně upravený starý kamion, v jehož návěsu byla zvedací podlaha. Ten postavili za kamion, do kterého se vloupali. Zboží do svého kamionu nakládali otvorem v podlaze, aby se po samotném parkovišti pohybovali co nejméně a nebyli nápadní.

Do upraveného kamionu vlezl právě Jaroslav. „Vlezl jsem dovnitř dírou a podávali mi krabice. Samotnou krádež jsem neviděl. Trvalo to asi dvě hodiny, než mi podali všech asi 200 krabic. Když pak ve vysílačkách zaznělo, že se řidič probudil, skončili jsme,“ popsal Jaroslav.

Za tuto akci dostal asi 2 000 eur. Všichni pak nenápadně odešli ke svým mercedesům a odjeli pryč. Pak další z party vykradený kamion zaplomboval, aby se na krádež přišlo co nejpozději.

Největší škodu skupina způsobila v Belgii, kde vykradli kamion s kosmetikou. Hodnota zboží přesáhla 30 milionů.