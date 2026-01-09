Komplikace na zasněžené D5. V kopcích uvázly kamiony, dálnice místy stojí

Kamiony uvázlé po nočním sněžení v kopcích v pátek ráno zastavily provoz na dálnici D5 na dvou místech na Tachovsku. Více nákladních vozů stojí ve stoupání mezi 144. až 136. kilometrem ve směru na Prahu. Další uvázlý kamion před 8. hodinou zastavil provoz na 112. kilometru D5 ve směru na Prahu v kopci u Kladrub na Tachovsku. V Plzeňském kraji od 02:00 sněží.
Nákladní souprava u Kladrub stojí napříč přes oba pruhy, řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková. O problémech kamionů mezi mezi 144. až 136. kilometrem informovalo Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Sněžení komplikuje dopravu v celém Plzeňském kraji, na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou, na Domažlicku a Tachovsku stály v kopcích kamiony. V kraji napadlo do 15 centimetrů sněhu, sněžit má ještě do 08:00, zejména na Tachovsku, severu Plzeňska a na Klatovsku.

Po 02:00 vyjely v sypače po celém regionu. Silnice jsou všechny posypané solí nebo drtí a sjízdné se zvýšenou opatrností, je na nich rozbředlý sníh a kloužou, řekl ČTK hlavní dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka.

Sněžení by mělo na většině částí kraje ustávat mezi 9:00 až 10:00, ale na Tachovsku mají být srážky celý den.

Podle Žižky budou nehody přibývat, protože provoz zesílí. „Ty první způsobili ti ‚rychlíci‘, kteří nepřizpůsobili jízdu stavu vozovky. Jezdit se všude dá, je to posolené, ale klouže to,“ uvedl Žižka. Vozy většinou skončily v příkopu nebo narazily do jiných aut, protože vjely do zatáčky moc rychle. Vážné nehody ale zatím nejsou nikde hlášené.

Teploty se pohybují mezi minus sedmi do minus jednoho stupně Celsia.

