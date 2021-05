Nápad, jak zastavit opakované kácení pod dráty. Vysadit ovocné stromy

Jak jste se dostal k záměru něco s kácením pod elektrickým vedením udělat? Opakuje se pravidelně a v podstatě je to zavedená praxe.

Mám velmi rád Borský park a trávím tam dost volného času. Už před řadou let jsem zažil, že se tam pod elektrickým vedením kácelo. Nezamlouvalo se mi to, už tehdy to ve mně vyvolalo emoce a víc lidí na Borech to vnímalo stejně. Zjišťoval jsem, proč se to děje. Dozvěděl jsem se, že je to kvůli elektrickému vedení, u kterého jsou normami daná bezpečnostní pásma. Tehdy jsem se s tím nějak smířil. Když se letos pod vedením kácelo opět, znovu to se mnou otřáslo podobně jako s dalšími obyvateli. Uvažoval jsem, jestli by to nebylo možné řešit jinak. Jestli by s tím nešlo něco udělat. Říkal jsme si, že by město mohlo pomoci ke změně tím, co se pod vedením vysadí.



Na myšlenku s výsadbou jste přišel sám?

Abych se dozvěděl o problematice víc, spojil jsem se zástupci ČEZ Distribuce. Zjistil jsem, že stromy po vedením nesmí přerůst tři metry. Když jsem se ptal, zda padly i stromy menší, řekli mi, že pokud je na některé části úseku situace nevyhovující, použije se těžká technika, často harvestory, která kácí plošně. To je pro energetiky nejlevnější a nejefektivnější způsob, jak situaci v oblasti třeba na deset let vyřešit.



Říkal jsem si, že pokud je problém výška stromů pod vedením nad tři metry, tak ne všechny stromy jsou větší. Na zahradě na chalupě mám ovocné stromy a pokud se o ně člověk stará, tak tři metry nepřerůstají. Napadlo mě, že vysázení ovocných stromů by byl vstřícný krok ze strany města, které vlastní pozemky. Energetici by ušetřili a my bychom měli i park, kde by se stromy mohly dožívat třeba sta i více let. A nemuselo by neustále docházet k plošnému vymýcení porostů pod vedením. Vzrostlá zeleň je důležitá pro vsakování vody i čistotu vzduchu.



Už se někde takové řešení uskutečnilo. Jsou s ním nějaké zkušenosti?

Snažil jsem se hledat, zda se k tomu někde postavili podobně. Nenašel jsem město, kde tak postupovali. Tím netvrdím, že to tak nikde není. Zjistil jsem, že se pouze někde pozemky pod elektrickým vedením využívají pro komerční pěstování vánočních stromků. To ale není to, co bych chtěl mít v Borském parku.



Vykácená planina po vedením vysokého napětí v Borském parku v Plzni.

Váš nápad bude vyžadovat nějakou investici a také by zřejmě bylo zapotřebí zajistit nejprve přípravu a pak i údržbu pozemků s vysázenými stromy. Neobáváte se, že to bude bariéra, která ten nápad zastaví?

Věřím, že vedení města ten nápad zaujal. Přestože jsem to navrhoval v zastupitelstvu města jako člen opozice, setkalo se to s pozitivní reakcí. Teď bude hodně záležet na zástupcích města, jak se k tomu postaví a případně jakou variantu zvolí. Pokud by tam byly ovocné stromy, o které je třeba se pravidelně starat, byly by náklady jiné, než kdyby tam byly stromy nebo keře, které takovou péči nevyžadují. Možností je více. Požádal jsem zástupce neziskové organizace Ametyst o návrhy, co by tam být mohlo a nápadů je opravdu hodně. Dendrologové mi tvrdili, že pokud bude vůle, je možné najít dobré řešení. Pokud by se do akce nějak zapojili i architekti, mohly by vznikat hezké, příjemné relaxační zóny.



Myslíte tedy, že peníze a práce navíc nebudou představovat nepřekonatelnou překážku?

Doufám, že ne. Jsem naprosto přesvědčený, že by výsledek tohoto projektu byl dobrý a věřím, že by se osvědčil i v delším časovém období. Věřím, že pokud by se vybraly dřeviny vhodné pro vybranou oblast a s ohledem na půdu, dopadlo by to dobře a mohla by to být inspirace pro řešení na dalších místech. Myslím, že pokud se k tomu přistoupí rozumně, nebude to ani moc drahé, i když něco by to stálo. Věřím, že se proto najde vůle i na straně vedení města. Domnívám se, že na tomto projektu by se v samosprávě mohla najít shoda a že by se tedy mohlo povést jej dotáhnout do konce.



Uvažoval jste o tom, kdy by se v případě schválení na radnici mohl váš nápad projevit na dnes vykácených místech?

Myslím, že už letos by centrální městský obvod mohl na tom začít spolupracovat s městem. Starosta obvodu David Procházka mi řekl, že se mu ta myšlenka líbí a že by se na její realizaci obvod mohl podílet. Náměstek primátora Pavel Šindelář rovněž naznačil, že se tím nápadem budou zástupci města zabývat. Takže upřímně věřím, že v části Borského parku by se už v tomto roce mohlo na změně pracovat.



Nestálo by za to, aby město začalo jednat s energetiky o možnosti, aby alespoň někde vedli elektřinu v kabelech pod zemí a ne vzduchem po stožárech?

Mohla by to být cesta. Hodně záleží na tom, kolik by to stálo a zda by přitom byla zapotřebí finanční spoluúčast města. Bylo by to elegantní řešení, asi by stálo za to, se o tom bavit u nějakých konkrétních lokalit.