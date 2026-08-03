“Japonská společnost JTEKT dokončila prodej své evropské divize automobilového řízení, známé jako projekt Zenith, investičnímu fondu LEO III, a to 31. července 2026. Transakce zahrnuje celkem sedm dceřiných společností, včetně JTEKT Czech Republic s.r.o..,“ uvedla firma na svém webu. Prodaly se tedy i pobočky ve Francii, Belgii, Maroku a USA.
Společnost JTEKT je výrobcem systémů řízení a mechanických dílů pro osobní automobily. Zaměstnává celkem 618 lidí, propustit hodlá 276 zaměstnanců ve výrobě a logistice a 61 THP a odborných zaměstnanců.
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Úřad práce uvedl, že zaslali JTEKT materiály s informacemi pro využití v brožurce pro propouštěné zaměstnance, kterou firma připravuje. „Podle potřeby a zájmu zaměstnanců jsme připraveni vyslat mobilní tým pro zaevidování zaměstnanců jako uchazečů o zaměstnání. Zaměstnancům můžeme nabídnout například účast v projektu Outplacement zaměřeném zejména na zaměstnance ve výpovědní lhůtě,“ nastínil úřad práce.
“Vzhledem k zásadní a strategické celosvětové restrukturalizaci probíhající v rámci skupiny JTEKT, dochází ke změně vlastnické struktury na globální úrovni a s tím související významné úpravě výrobních činností a procesů. Důsledkem této restrukturalizace je mimo jiné podstatné snížení výrobních kapacit. Zaměstnavatel je tak nucen přijmout rozsáhlá organizační opatření spočívající ve významném snížení stavu zaměstnanců,“ popsal úřad práce.
Ředitelka plzeňské pobočky úřadu práce Pavla Janovská k propouštění v JTEKT uvedla, že zaměstnanci ve výrobě a logistice pravděpodobně nebudou mít problém sehnat práci, protože o tyto pozice mají firmy stále velký zájem.
U technickohospodářských pracovníků to bude možná složitější, protože v jejich případě se na jedno volné místo hlásí více zájemců. „Vždy ale záleží na konkrétním člověku a jeho situaci. Pro ty, kteří ještě práci nemají, máme připraven projekt Outplacement a řadu rekvalifikačních kurzů,“ sdělila ředitelka. Nejvíce jsou podle ní potřeba rekvalifikace na NC stoje a ty v oblasti počítačových dovedností.
„Myslím si, že část propuštěných už práci má,“ odhadla Janovská.
Hromadné propouštění bude probíhat postupně v období od října 2026 do března 2027. Na webu poradenské společnosti BDO bdo.de je uvedeno, že Investiční fond LEO III (plným názvem Lenbach Equity Opportunities III) je soukromý, německý fond pro mimořádné situace a restrukturalizaci firem.
Spravuje ho poradenská skupina DUBAG Group a zaměřuje se na nákup a oživování průmyslových podniků v obtížích nebo firem vyčleněných z velkých korporací (tzv. corporate carve-outs). Jde o třetí řadu fondů LEO od společnosti DUBAG, která navazuje na starší fondy LEO I a LEO II.
Wall Street Prep - přední vzdělávací společnost, která poskytuje kurzy zaměřené na finanční modelování, oceňování firem a praktické dovednosti pro práci v investičním bankovnictví a financích, na svém webu popsala, že fondy, které kupují a ozdravují firmy, se nazývají private equity fondy. „Fungují tak, že nakoupí levně podíl či dluh v potížích, provedou hlubokou vnitřní změnu a firmu se ziskem prodají,“ informuje Wall Street Prep.
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V březnu 2024 JTEKT pro web iDNES.cz uvedla, že se postupně přizpůsobuje rozvoji elektromobility. „Obrat našich závodů v České republice je přes 12 miliard korun a zaměstnáváme téměř dva tisíce zaměstnanců. V Plzni a Pardubicích vyrábíme komponenty a montujeme finální sestavy systémů řízení do automobilů. Přechod na elektromobilitu nemá žádný produktový dopad na tyto závody, neboť systém řízení je nutný jak v autě se spalovacím, tak s elektrickým motorem,“ uvedl tehdy Petr Novák z evropské centrály japonské nadnárodní skupiny JTEKT Corporation.
V Olomouci skupina JTEKT vyrábí ložiska pro automobily. „V tamní továrně řešíme dopad elektromobility větším zaměřením na diverzifikaci zákaznického portfolia a navýšení poměru průmyslových zákazníků a prodeje do distribuce. Tento poměr se již blíží téměř 50 procentům prodeje. Co se týče dopadu na zaměstnanost, tak v žádném závodě neplánujeme zásadní snižování. Případný pokles počtu zaměstnanců bude souviset s navyšováním produktivity práce a případným globálním vývojem prodeje automobilů, kterým naše výrobní závody dodávají,“ dodal Novák.
Ředitelka plzeňské pobočky úřadu práce Pavla Janovská si nemyslí, že by šlo o první vlaštovku v oblasti automotive, která bude následovaná dalším propouštěním. „Podle současných údajů to tak nevypadá. Dlouhodobě jsme měli v Plzeňském kraji nezaměstnanost tři procenta, poslední rok necelá čtyři, což je stále velice nízké číslo. Problém je spíše v tom, že se volná místa nabízená firmami příliš ´nepotkávají´ s možnostmi a požadavky uchazečů o zaměstnání,“ sdělila.
Naposledy došlo v Plzeňském kraji k většímu hromadnému propouštění v květnu, kdy odešlo 155 lidí z firmy vyrábějící textilní a další komponenty pro automobily v Ostrově u Stříbra. Bylo jim tehdy nabídnuto, aby hromadně přešli do provozovny v Boru u Tachova, takže propouštění nezvýšilo nezaměstnanost na Tachovsku.