Hejtman Plzeňského kraje končí, na jeho žádost ho odvolali zastupitelé

Pro jeho odvolání hlasovalo 39 ze 44 přítomných zastupitelů, dva byli proti a tři se zdrželi.



„Osobně nechci patřit do klubu, který mě za svého člena už nadále nechce. Vzhledem k tomu, že vedení plzeňské ČSSD už dlouhodobě svými výpady proti mé osobě naznačuje, že si nepřeje, abych v práci pokračoval, rozhodl jsem se ulehčit všem situaci a z této strany odejít,“ napsal Josef Bernard na začátku května na svém facebookovém profilu důvody, proč z ČSSD odchází.



Bernard už loni oznámil, že nepůjde do krajských voleb za ČSSD. Měl k politice strany výhrady a dožadoval se její reformy.

Poslední kapkou, která uspíšila jeho rozhodnutí, byla podle jeho slov vyjádření některých spolustraníků za koronavirové krize. Hejtman měl totiž pozitivní test na covid-19 a někteří sociální demokraté jej nařkli, že nedodržel nařízení krajské hygienické stanice a mohl nakazit několik lidí.

„Vygradovalo to opravdu pro mě těžkou situací v době, kdy byl člověk od rána do večera v práci a snažil se řešit největší problémy v souvislosti s koronavirovou krizí, a ta situace tady nebyla jednoduchá. V té době přišel atak, že jsem porušil nařízení krajské hygienické správy. To není pravda, já jsem se přísně řídil karanténními předpisy a jejími pokyny,“ uvedl Bernard.

Za koho bude kandidovat v letošních krajských volbách zatím není jasné. Regionální politici očekávají, že to bude za STAN. Bernard sám to ale dlouhodobě odmítá potvrdit. Ani dnes se jasně nevyjádřil, řekl pouze, že kandidovat bude.