Plzeň zkouší dopravní novinku. Některé autobusy nahradila auta na zavolání

V březnu město zahájilo zkušební provoz linky 35, která zajišťuje spojení Malesic a Dolního Vlkýše s Plzní. Od pondělí je počet autobusů městské dopravy mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem snížený, odpoledne jezdí mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem autobus jednou, zbylých sedm spojů nahradila osobní auta na zavolání.

Tarif pro tuhle přepravu zůstává stejný jako při jízdě autobusem. V Plzni nikde jinde osobní auta místo autobusů nebo trolejbusů nejezdí. Proč k téhle změně došlo? Ve spojích, které nahrazují osobní auta na zavolání, jezdilo dlouhodobě minimum lidí.

„Je to neprobádaná věc. Pokud se auta na zavolání osvědčí, mohli bychom je využívat i jinde,“ řekl náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar. Jako auta na zavolání budou jezdit vozy senior-taxi, které odpoledne nebývají tolik vytížené. Vše je vymyšlené tak, že objednaná auta budou čekat na příjezd trolejbusu linky 11 do Malesic, aby lidé, kteří trolejbusem přijedou, mohli dál pokračovat do Dolního Vlkýše.

Skončily spoje se třemi cestujícími

Podle dopravce si cestující musejí auto na trasu mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem objednat na čísle 702 267 114. „Pokud nedojde k potvrzení jízdy spoje telefonicky 15 minut před jeho odjezdem, vůz nepojede,“ informuje dopravce na svých stránkách.

Dopravní specialista Martin Fencl společnosti POVED - organizující pro Plzeňský kraj veřejnou dopravu - dodal, že autobusy z Dolního Vlkýše do Chotíkova a dál do Plzně, včetně školních spojů, nyní zajišťuje linka 535 krajského dopravce Arriva. Místo bíločervených plzeňských autobusů tak budou jezdit meziměstské modré.

V krajské autobusové dopravě od neděle došlo ke škrtům spojů, které byly minimálně využívané, to znamená, že dlouhodobě jimi jezdili maximálně tři cestující. Skončila tak linka 459 jezdící po Blovicích, stejně tak autobusy mezi Klenčím a Podzámčím, což je linka 837.

U krajské autobusové dopravy jsou stovky spojů, které do některých zastávek zajíždějí jen po předchozím zavolání cestujících. Martin Fencl vysvětlil, že se jedná o místa, kde je zájem nepravidelný.

Dopravci zaznamenali několik rekordů

„Tak je to například u některých spojů do Nezdic, kde vytíženost byla nepravidelná. Autobusy jezdí po hlavní trase Přeštice – Klatovy, a pokud cestující dopředu zavolá, běžný velký autobus na pravidelné lince podle jízdního řádu sjede z hlavní silnice a zajede tam,“ popsal Fencl.

Kraj naopak od neděle provozuje novou linku 621 z Plzně do Domažlic. „Linka by měla fungovat do plnohodnotného zprovoznění modernizované železniční trati 180 Plzeň - Domažlice, jejíž propustnost v současné době neumožňuje vhodné vedení dalších vlaků, zejména ve špičce,“ vysvětlil organizátor dopravy na svých stránkách.

Kraj spouští i nový skibus, který bude jezdit o víkendech v zimní sezoně. Linka s označením 983 bude jezdit z Klatov přes Železnou Rudu až na německý Javor (Arber).

V železniční dopravě v Plzeňském kraji se nekoná žádná dopravní revoluce. Na rozdíl od Českých drah, které zdražily jízdné, u spojů objednávaných krajem cena jízdenek na železnici zůstává stejná. V jízdních řádech došlo u některých spojů k posunům příjezdů a odjezdů v řádu minut, na žádné z tratí v kraji nedochází k zastavení provozu.

Organizace POVED i Plzeňské městské dopravní podniky potvrzují, že letos padaly rekordy v počtech přepravených cestujících. Veřejnou dopravou nyní jezdí dokonce víc lidí než těsně před covidem.

Na předplatném stouply tržby o 15 procent

Trend potvrdil Martin Fencl ze společnosti POVED. „Ve srovnání s rokem 2019 nyní jezdí autobusy krajského dopravce přibližně o 20 procent cestujících více. Nejvyšší nárůst jsme zaznamenali letos na jaře, to bylo až o 30 procent cestujících více. Více cestujících nyní jezdí večer a o víkendech. Sledujeme, že nejvíce cestujících do Plzně už nejezdí ráno před šestou hodinou, ale zřejmě jak firmy upravují směny, hodně lidí do Plzně přijíždí na devátou dopoledne a stoupají počty dojíždějících i na desátou hodinu. Nárůst cestujících je i ve vlacích. Více jich využívá vlaky i o víkendech. Dá se z toho odvodit, že v době drahých pohonných hmot lidé i na výlety jezdí veřejnou dopravou, protože to vyjde levněji,“ shrnul Martin Fencl.

Podobně situaci vidí i v Plzeňských městských dopravních podnicích. „Dosavadní rekord byl z ledna 2020, těsně před covidovými omezeními. To jsme za jeden den přepravili na všech linkách dohromady 275 tisíc cestujících. Největší propad byl kvůli covidu ve 13. týdnu roku 2020, to jsme za den přepravili kolem 71 tisíc lidí. Rekordních čísel v přepravě dosahujeme nyní, v pracovním dnu je to v průměru 277 tisíc cestujících, na předcovidovou úroveň se dostaly počty cestujících i o víkendech,“ uvedl mluvčí PMDP René Vávro.

Dlouhodobý a setrvalý nárůst v počtech cestujících v městské dopravě se projevuje i na tržbách. I když ceny elektřiny a nafty náklady šroubují vysoko, peníze z jízdného od většího počtu cestujících pomáhají snižovat ztráty dopravce. Na předplatném oproti loňsku stouply tržby za prvních 10 měsíců letošního roku o 15 procent, u jednotlivých jízdenek dokonce o 29 procent.

„Z rostoucích cen pohonných hmot nemá nikdo radost, ale přesun lidí z aut do městské hromadné dopravy je pro město veskrze pozitivní. Chtěl bych, aby pokračoval. I proto od dubna příštího roku budou moci využívat studenti do 26 let kromě padesátiprocentní slevy na předplatné jízdné nově i stejně velkou slevu na jednotlivé jízdné. Senioři budou od 1. dubna jezdit zdarma městskou dopravou už od 65 let, dosud je to od 70 let. Věřím, že tahle pobídka může i u mladších seniorů a studentů sehrát roli v rozhodování, zda jet do Plzně nebo po Plzni draze autem, nebo levně případně zadarmo městskou dopravou,“ prohlásil Aleš Tolar.

Z dat Správy veřejného statku města Plzně vyplývá, že v ulicích jezdí ve srovnání s říjnem 2019 o 12 procent méně aut.