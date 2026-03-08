Na Špičáku skončila Jízda přes louži pro většinu účastníků koupáním

Teplota vzduchu pod deset stupňů, teplota vody čtyři. Na šumavském Špičáku se jela tradiční Jízda přes louži, která je vyvrcholením lyžařské sezony. V bazénu s vodou z horského potoka se nakonec ocitli všichni účastníci recesistické akce.

Jízda přes louži se letos uskutečnila už poosmnácté a podle šéfa střediska Ski&Bike Špičák Jana Kasíka se hlásí rok od roku víc účastníků. Letos jich bylo víc než osm desítek a jejich výkonům přihlíželo v prosluněném odpoledni okolo patnácti set diváků. Závodníci měli na lyžích, snowboardech a nakonec také na speciálních vozítkách překonat uměle vybudovanou vodní nádrž. Nájezd se přitom postupně snižuje ze 100 metrů na 75 a 50 metrů.

Dvacet metrů dlouhý a přes metr hluboký bazén vyhloubili ve sněhu pracovníci areálu na dojezdu sjezdovky číslo dvě. Dno a boky bazénu vyztužila nepropustná plachta a naplnila ho voda z potoka, kterou organizátoři během závodu doplňovali, protože jí účastníci akce při přejezdech hodně vystříkají mimo bazén.

Nadprůměrně teplá a málo srážek. Meteorologové zhodnotili zimu v Česku

Voda byla skutečně mimořádně chladná. Lyžaři, kterým se při pádu do vody odepnula lyže, se pro ni po vytažení z vody zkusili vrátit, ale několik jich se slovy: „To nedám“ vyskočilo během pár vteřin z bazénu ven. K vidění byly nejen dokonale suverénní přejezdy přes celou vodní plochu, ale i skoky a salta, účastníci se na trať vydali v lyžařském oblečení, ale také v plavkách nebo maskách. V kategorii speciálních vozítek byl k vidění stylizovaný kamzík nebo kantor, který jel z kopce na obrácené školní lavici a další, kteří na svých speciálech k bazénu třeba ani nedojeli, ale skočili do něj taky.

Zájem účastníků roste

Králem nejen louže, ale i celé špičácké zimní sezony je každoročně ten, kdo dojede po vodě nejdál, přičemž v mnoha ročnících nepřejel celou louži s minimálním rozjezdem nikdo. Také letos o vítězích nakonec rozhodovala vzdálenost, kterou dokázali překonat po vodní hladině. Nejlepšího snowboardistu dělil od konce bazénu pouhého půl metru, nejlepší lyžař ujel z 20 metrů 19.

„Jsou tu lidé, kteří se účastnili všech 18 ročníků. Zájem roste a počty účastníků už musíme omezovat, aby bylo možné celý program do setmění stihnout,“ konstatoval Jan Kasík. Podle jeho slov bude areál v provozu minimálně ještě týden, přičemž upravená bude celá sjezdovka číslo 3, tratě číslo 1 a 2 už budou zkrácené. V areál se tuto sezonu lyžuje už přes 90 dní. Letní sezona podle Kasíka začne o prvním květnovém víkendu.

Jízda přes louži na šumavském Špičáku. (7. března 2026)
Jízda přes louži na šumavském Špičáku. (7. března 2026)
Jízda přes louži na šumavském Špičáku. (7. března 2026)
Jízda přes louži na šumavském Špičáku. (7. března 2026)
