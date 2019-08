Desítky jiřiček pohromadě trápí obyvatele bytovky, okolní hnízda zmizela

Dopis sousedům „Dovolte, prosím, jiřičkám zahnízdit a vyvést mladé v našem dvoře. Koncem dubna se zase vrátily z tropické Afriky, kde přezimovaly. Nástrahy dlouhé cesty přežila ale jen třetina z drobných ptáků, kteří se na cestu vydali. Jsou to samečci, kteří se na našem dvoře vylíhli v loňském roce a přivedli svoje partnerky do místa svého rodiště,“ napsala Pavla Kohutová sousedům v plzeňské Sladkovského ulici. Připomněla jim, co z jejich přítomnosti ve vnitrobloku budou mít. „Kromě toho, že jiřičky vyčistí okolí od otravných much, budeme mít i dobrý pocit, že jsme jim jejich nelehký život trochu usnadnili. Komu se poštěstí vidět tak zblízka, za vlastním oknem, živou přírodu? Ne nadarmo byly jiřičky pro naše předky symbolem štěstí,“ napsala. A stalo se přesně to, o co lidi prosila. „Zareagovali okamžitě, skvěle a najednou u nás hnízda začala růst. Je tam odhadem dvanáct hnízd,“ svěřila se žena, která prý chtěla za lidmi přijít s pozitivním poselstvím. „Jinak by se mohli zatvrdit a k ničemu by to nebylo,“ líčí Pavla Kohutová.