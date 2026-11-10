Mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák redakci iDNES.cz potvrdil, že návrh na povolení obnovy procesu skutečně k soudu dorazil. „A to již 2. září,“ řekl mluvčí.
Veřejné zasedání je nařízené na začátek příštího roku. Tam se rozhodne, zda bude řízení obnoveno, nebo ne. Kajínek chce předložit nové důkazy.
|
Nejznámější vězeň Kajínek si podal další žádost o obnovu procesu
Pětašedesátiletý Jiří Kajínek se snažil otevřít případ již několikrát. První žádost o obnovu procesu začal soud projednávat v roce 2004. Vyslechl desítky svědků a jednání trvalo s přestávkami dva roky. Nakonec návrh v březnu 2006 zamítl. Další žádosti poslal Kajínek v letech 2011 a 2015. Ani tehdy neuspěl.
|
Kajínek se po 23 letech dočkal milosti. Před věznicí rozdával autogramy
Jiří Kajínek podle pravomocného rozsudku zastřelil v květnu 1993 u borské věznice plzeňského podnikatele Štefana Jandu a jednoho z jeho bodyguardů, druhý ochránce přežil. V roce 1996 začal soud, o dva roky později dostal Kajínek u Krajského soudu v Plzni doživotí.
V říjnu 2000 utekl z mírovské věznice, dopadli ho po téměř dvou měsících v pražském bytě obývaném manželkou jednoho z orlických vrahů. Kajínek se hájil tím, že chtěl útěkem upozornit na nespravedlivé odsouzení.
|
23. května 2017