Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Plzni je nejlépe vybavené CT pracoviště na světě. Záběrem výkonů patří k největším v Evropě. V jejím čele je Jiří Ferda, který stál v radiologii u zrodu revoluční diagnostické zobrazovací metody – fotonové výpočetní tomografie. První na světě ji přenesl do každodenní klinické praxe. Co on sám řeší nejraději? „Hrozně rád mám urgentní diagnostiku na CT. Je to adrenalinová záležitost,“ říká přednosta, který byl letos časopisem Forbes zařazen do padesátky nejlepších lékařů Česka.