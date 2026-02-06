Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Roky připravovaný projekt revitalizace Jiráskova náměstí v plzeňské čtvrti Slovany se od vedení města dočkal definitivního potvrzení, že jej bude financovat. Tento týden to schválili zastupitelé Plzně. Práce na proměně zhruba dvouhektarového veřejného prostranství mají začít letos a hotovo by mělo být do tří let.
Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni | foto: re:architekt

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni
Jiráskovo náměstí v Plzni má hotový projekt na rekonstrukci. (2. ledna 2025)
Náměstí i s klášterní zahradou má pak být příjemnějším místem pro pobyt a setkávání lidí, zklidní se automobilový provoz, asfalt nahradí kamenná dlažba, bude zúžena vozovka a naopak rozšířeny chodníky. Počítá se s celkovou úpravou zeleně a stromů by tam mělo být více než dnes. Zásadní zlepšení má nastat při využívání dešťové vody.

Záměr byl projednávaný s veřejností a už v roce 2017 prošel architektonickou soutěží. Projekt pak ale narazil na komplikace a zahájení prací se odsouvalo. Odhad nákladů se zvyšoval i proto, že do akce byla zahrnuta obnova inženýrských sítí pod zemí.

Předpokládané výdaje tak i v důsledku inflace a růstu cen vyrostly na 400 milionů korun proti dřívějšímu odhadu zhruba poloviční částky.

V souvislosti s tím vedení radnice váhalo, zda akci spustí ještě v době, kdy k tomu chyběl jen pokyn radnice. Na konci roku 2024 primátor Roman Zarzycký z ANO tvrdil, že v tomto případě není shoda v koalici, která město vede, a uvedl, že projektu chybí ekonomická racionalita.

Pak požadoval, aby městský obvod Plzeň 2 – Slovany přidal na financování další desítky milionů. Lavírování kolem výdajů se uzavřelo až na konci letošního ledna, kdy zastupitelé Slovan na požadavek kývli.

Po čtvrtečním rozhodnutí zastupitelů Plzně, které dalo záměru zelenou, se k němu hlásí i ti, kteří o jeho realizaci dříve kvůli ceně pochybovali. Nyní město slibuje, že zajistí financování, i pokud by nevyšel pokus získat dotaci zhruba 80 milionů korun.

„Projekt má smysl. To území si zcela určitě úpravu zaslouží. Nic nebrání tomu, abychom území začali revitalizovat,“ prohlásil primátor.

Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů ještě ve čtvrtek označil projekt za ´ukrutně drahý´. „Nicméně je to už za námi a doufám, že na konci toho vznikne krásný, nový a funkční veřejný prostor,“ řekl. Primátor oznámil, že hned po schválení financování město vypíše soutěž na firmu, která práce provede.

Náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN připomněl, že práce na náměstí budou představovat zátěž pro lidi, kteří v oblasti bydlí nebo podnikají. „Rád bych požádal o trpělivost. Úřady se vynasnaží, aby ty dopady byly co nejmenší,“ uvedl Tolar.

Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner z ODS upozornil, že městský obvod na akci poskytl nebývale velkou částku. „Obvod městu naposílal 25 milionů a nyní se jedná o dalších třicet milionů,“ sdělil. Připomněl přitom pojem ´spolknout žábu´ pro nepříjemné události, ke kterým bývá leckdy člověk donucen. „Já polykám žábu, aby městský obvod nebyl ten, kdo způsobí, že ta akce nebude spuštěná,“ konstatoval. Právě Aschenbrenner v posledních letech vedení radnice projekt pro Jiráskovo náměstí opakovaně připomínal.

Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni

6. února 2026  15:26

