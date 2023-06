Ještěrka uvázla v plastové nádobě, ven jí musel pomoct zvířecí ochránce

Pro Karla Makoně je nyní sezóna v plném proudu a řeší každý den a každou hodinu několik případů najednou. V neděli kromě starosti o vypadlá mláďata poštolek na chodník a čapích mláďat, kterým uhynul jeden z rodičů, zachraňoval také ještěrku obecnou.

Tu přímo do Záchranné stanice v Plzni v Zábělské ulici přivezli manželé z Vejprnic. Doma na zahradě ji totiž našli uvázlou v otvoru plastové nádoby na sazenice rajčat.

A protože sami ještěrku nedokázali dostat ven, rozjeli se za Makoněm. „Znáte to, trošku jste přibrali a hned je problém,“ komentoval Karel Makoň záchrannou misi.

„Škrtí vás kalhoty, vikýřem na půdu se dnes stěží protáhnete a na řetízáku se vpasovat a zapnout do sedačky je už také problém. Své už o tom ví i ještěrka obecná,“ dodal s nadsázkou ochránce.

Ten vzal do rukou nůžky a za pomoci nálezců ještěrku vyprostil. Pak ji vložili do misky a odvezli zpátky do lokality nálezu.