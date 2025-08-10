Tragédie se stala přes 16. hodinou. Kvůli vyšetřování nehody byla silnice první třídy z Klatov do Železné Rudy a pak dál do Německa zhruba čtyři hodiny uzavřená. Příčinu havárie zjišťují kriminalisté.
“Řidič osobního vozidla Renault z dosud nezjištěných příčin s vozidlem přeletěl svodidla a narazil do stromu. Na místě bohužel zemřel. Příčinu smrti by měla určit nařízená soudní pitva,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Jednou z vyšetřovacích možností je, že senior mohl zkolabovat a neovládané auto pak vylétlo v zatáčce ze silnice.
Na místo jeli hasiči ze čtyř jednotek, povolaný byl i vrtulník. Podle informovaného zdroje byl řidič v autě zaklíněný. Vozidlo po překonání svodidel zřejmě narazilo do stromu střechou. Hasiči museli muže z vozu vystříhat.
V Plzeňském kraji je to v tomto týdnu už druhý mrtvý. Ve čtvrtek na jižním Plzeňsku zemřel jedenapadesátiletý motocyklista. Před zatáčkou předjížděl osobní auto a autobus, následně vyletěl ze silnice. Také byl na místě mrtvý.
V sobotu hasiči ze Železné Rudy zasahovali u motorkáře, který zřejmě nezvládl průjezd zatáčkou a s motocyklem narazil do svodidel. Těžce zraněného v umělém spánku a napojeného na plicní ventilaci ho letecká záchranná služba převážela na urgentní příjem do nemocnice v Plzni.V červenci na silnicích Plzeňského kraje nezemřel nikdo.